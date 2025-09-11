Що допоможе вижити при атаці росіян? Киянка, у будинок якої влучив дрон, дала поради

Тетяна Мінець: «У цю мить ти усвідомлюєш, що нічого не контролюєш, що це може бути кінець»

У ніч проти неділі, 7 вересня 2025 року, Київ зазнав чергової ворожої атаки дронами. За словами очевидиці, киянки Тетяни Мінець, у її будинок вдруге за півтора місяця влучив російський снаряд, спричинивши значні руйнування та пожежу. Жінка поділилася спогадами про ту страшну ніч і нагадала важливі правила безпеки, які варто виконувати. Про це пише «Главком» із посиланням на допис киянки.

Тетяна Мінець розповіла, що півтора місяці тому приліт був у двір їхнього будинку, тоді повибивало вікна у всьому будинку та дуже сильно постраждав дитячий садочок, в який ходять та ходили майже всі діти сусідів. Люди лише минулого тижня закінчили ставити нові шибки у садочку і от новий приліт, але цього разу вже сам будинок і все набагато гірше. За словами жінки, постраждали також сусідні будинки, школа навпроти, а машини у дворі та при дорозі пошкоджені уламками, в багатьох наскрізні діри.

Будинок Метяни Мінець постраждав під час дронової атаки росіян фото: Tetiana Minets/Facebook

«У ніч із суботи на неділю був приліт у перший під’їзд. Я живу в третьому. Ми чули цей дрон. І ми розуміли – він летить прямо на нас. Чоловік закрив мене собою, накрив з головою і сказав: «Зараз буде…». І в цю мить ти усвідомлюєш, що нічого не контролюєш, що це може бути кінець», – пище жінка.

За словами киягки, їхня з чоловіком квартира вціліла, вони живі й здорові фізично, але ментально – це страх, це жах, який неможливо передати.

Тетяна Мінець повідомила, що квартира її сусідів згоріла до тла, там не залишилося взагалі нічого, самі вони зараз у тяжкому стані. «Подивіться на фото – це попіл, уламки, чорні стіни. Це жах, коли твоя домівка зникає за кілька хвилин разом із усім життям», – пише киянка.

Квартира, яка вигоріла внаслідок дронової атаки у Києві фото: Tetiana Minets/Facebook

Жінка нагадала, що тієї ночі весь Київ був у диму, вибухах, пожежах. Людей евакуйовували під гуркіт і крики. «І низький уклін службам порятунку – пожежним, ДСНС, медикам, які прибули миттєво, евакуювали цілий під’їзд і рятували життя прямо на місці, перекрили газ», – пише вона.

Тетяна Мінець звернулася до українців, які живуть під постійними атаками російських терористів і закликала мати готовий тривожний рюкзак біля дверей.

«Коли стається вибух, ви не думаєте і не збираєте речі. Ви вибігаєте голі-босі, в чому були вночі, можуть виносити рятувальники – у диму, в пилюці, з порізами чи опіками. Ви не будете нічого розуміти. Але якщо біля дверей стоїть готовий рюкзак – ви зможете хоча б мінімально забезпечити себе», – пояснює жінка.

Що має бути у тривожній валізі:

на кожного одяг і взуття (спортивний костюм, білизна, шкарпетки, куртка);

вода, печиво;

документи, гроші, цінності;

аптечка (заспокійливе, знеболювальне, перев’язувальні матеріали);

ліхтарик, зарядка, павербанк.

«Цей рюкзак – ваш шанс вбутися, одягтися, випити води, заспокоїтись, мати документи при собі. Інколи все ваше життя в одну мить звужується до того, що лежить саме в ньому», – додала киянка.

Тетяна Мінець дала ще одну дуже важливу пораду з власного досвіду. Вона зауважила, що після вибуху від ударної хвилі вхідні броньовані двері квартири можуть заклинити. У такому випадку людина не здатна вийти з помешкання, а дим, спека, обвали, пожежа поширюються миттєво. Рятувальники ДСНС намагаються відкрити двері, але часто змушені ламати й вибивати їх, а час у таких випадках іде навіть не на хвилини. Тому якщо ви чуєте, що атака зовсім поруч і є реальний ризик влучання – заздалегідь відчиніть усі замки на дверях. Це може врятувати вам життя.

Будинок киянки після дронової атаки фото: Tetiana Minets/Facebook

«Будьте готові до всього, навіть до найгіршого. Подбайте про себе й забезпечте мінімально необхідне, бо навіть якщо ви матимете доступ до своєї квартири – там можуть залишитися лише спогади. Але водночас не втрачайте віри, що все буде добре, вірте в нашу перемогу, живіть своє життя і бережіть себе. Донати робіть на ЗСУ!», – завершила свій допис киянка.

Допис Тетяни Мінець скриншот допису

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня росіяни масовано атакували українські міста ударними дронами. Під ударом опинився і Київ. Відомо про щонайменше 17 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 7 із них медики госпіталізували. Внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі у Печерському районі – російські терористи влучили у будівлю Кабінету Міністрів України.