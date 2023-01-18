Крижана купіль на Водохреще: небезпеки, правила та протипоказання

Тисячі українців зранку 19 січня вирушать окунатися в ополонки, проте така традиція може коштувати здоров'я

19 січня відзначають одне з найбільш значущих християнських свят – Водохреще. Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води. Вважається, що в цей день вода стає чудодійною, тому її прийнято освячувати, а також занурюватися в ополонки.

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Купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція, тож зранку 19 січня це робитимуть тисячі українців по всій країні. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу.

Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.

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Медики не радять пірнати в ополонку навіть за мінімальних симптомів застуди, адже різка зміна температури буде згубною для імунітету. Також заборонено пірнати в холодну воду тим, у кого хворі нирки, діабет і проблеми з тиском.

Правила купання на Йордан

Готуйте організм до купання завчасно. Купатися один раз на рік у крижаній воді без будь-якої підготовки – небезпечно. Це не має жодного стосунку до загартування і зміцнення організму, навпаки, може спровокувати сильний стрес.

Консультація у лікаря. Рятувальники і медики радять почати підготовку до ритуального обмивання в холодній воді з відвідування висококваліфікованого лікаря. Лікар повинен надати дозвіл на екстремальне купання з урахуванням індивідуальних особливостей здоров’я пацієнта. Адже під час купання в крижаній воді можливий раптовий прояв або загострення хвороб.

Вибір локації. Місце для купання має бути спеціально обладнане з черговими рятувальниками і медиками. Занурення повинно відбуватися під наглядом.

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Відмова від алкоголю. Вживання спиртного до, під час і після занурення категорично заборонене. Алкогольні напої лише створюють оманливий ефект зігрівання, а насправді прискорюють охолодження організму і збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Припустиме вживання чаю, кави або гарячого бульйону при відсутності індивідуальних протипоказань.

Занурення в ополонку. Заходити в крижану воду потрібно в спокійному емоційному стані, повільно, поступово і без різких рухів. В цьому випадку власне самопочуття важливіше оцінки інших. Стрімголов забігати в воду – заборонено. Роздягатися також краще поступово. Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега, далі можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання. Категорично не рекомендується плавати, хвалитися перед оточуючими тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо.

Після обмивання. Виходити на берег слід без поспіху, обережно, щоб не посковзнутися на льоду біля берега. Одягніться в теплий одяг, що не обтягує. Після цього можна випити теплий безалкогольний напій.

Протипоказання до крижаного пірнання

вагітність;

запальні процеси носоглотки;

серцево-судинні хвороби (особливо вади серця та проблеми з артеріальним тиском);

неврологічні недуги (наприклад, епілепсія);

ендокринні патології (наприклад, цукровий діабет);

хвороби органів зору (кон’юнктивіт, глаукома);

туберкульоз, запалення легень, астма;

запальні хвороби сечостатевої системи (цистит, нефрит тощо);

вік до 6-ти років.

Поширені помилки купання в ополонці

Їсти напередодні дієтичні продукти. У крижаній воді організму дуже знадобиться енергія. Хороший приплив енергії напередодні купання можуть дати сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки.

Поплескувати себе по тілу після виходу з ополонки. Подібні поплескування на морозі чи інтенсивне витирання рушником можуть пошкодити дрібні судини шкіри.

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Вживати алкоголь. Після купання, деякі люди думають, що швидко зігрітися можна алкоголем. Це не так. Алкоголь здатний дати уявне відчуття тепла тільки в перші кілька хвилин, коли під його впливом судини розширюються.

Нагадаємо, у православній церкві спростували зв'язок купання у водоймах з релігією: Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів.

До слова, жителів Києва наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще: столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща.

Зауважимо, Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі.