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Крижана купіль на Водохреще: небезпеки, правила та протипоказання

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Крижана купіль на Водохреще: небезпеки, правила та протипоказання
Незабаром українці святкуватимуть Водохреще (Йордан)
фото: glavcom.ua

Тисячі українців зранку 19 січня вирушать окунатися в ополонки, проте така традиція може коштувати здоров'я

19 січня відзначають одне з найбільш значущих християнських свят – Водохреще. Українці здавна вірили у цілющу силу освяченої води. Вважається, що в цей день вода стає чудодійною, тому її прийнято освячувати, а також занурюватися в ополонки. 

Купання у крижаній воді на Хрещення Господнє – поширена традиція, тож зранку 19 січня це робитимуть тисячі українців по всій країні. Проте варто знати як екстремальне зимове купання не перетворити на нещасний випадок або хворобу.

Занурення в холодну воду може бути корисним лише у випадку, якщо загартовуватися регулярно. А одноразове пірнання в ополонку без підготовки не оздоровить, а навпаки, може стати причиною проблем зі здоров’ям. Починати загартовуватись краще поступово, у теплу пору року, повільно знижуючи температуру води, і тоді взимку можна зайти в ополонку без шкоди для здоров’я. Один із найпростіших варіантів, з яких можна розпочати загартовування водою у будь-яку пору року, це контрастний душ.

Медики не радять пірнати в ополонку навіть за мінімальних симптомів застуди, адже різка зміна температури буде згубною для імунітету. Також заборонено пірнати в холодну воду тим, у кого хворі нирки, діабет і проблеми з тиском.

Правила купання на Йордан

Готуйте організм до купання завчасно. Купатися один раз на рік у крижаній воді без будь-якої підготовки – небезпечно. Це не має жодного стосунку до загартування і зміцнення організму, навпаки, може спровокувати сильний стрес. 

Консультація у лікаря. Рятувальники і медики радять почати підготовку до ритуального обмивання в холодній воді з відвідування висококваліфікованого лікаря. Лікар повинен надати дозвіл на екстремальне купання з урахуванням індивідуальних особливостей здоров’я пацієнта. Адже під час купання в крижаній воді можливий раптовий прояв або загострення хвороб.

Вибір локації. Місце для купання має бути спеціально обладнане з черговими рятувальниками і медиками. Занурення повинно відбуватися під наглядом.

Відмова від алкоголю. Вживання спиртного до, під час і після занурення категорично заборонене. Алкогольні напої лише створюють оманливий ефект зігрівання, а насправді прискорюють охолодження організму і збільшують ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Припустиме вживання чаю, кави або гарячого бульйону при відсутності індивідуальних протипоказань.

Занурення в ополонку. Заходити в крижану воду потрібно в спокійному емоційному стані, повільно, поступово і без різких рухів. В цьому випадку власне самопочуття важливіше оцінки інших. Стрімголов забігати в воду – заборонено. Роздягатися також краще поступово. Стоячи по пояс у воді, необхідно розвернутися обличчям до берега, далі можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання. Категорично не рекомендується плавати, хвалитися перед оточуючими тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо.

Після обмивання. Виходити на берег слід без поспіху, обережно, щоб не посковзнутися на льоду біля берега. Одягніться в теплий одяг, що не обтягує. Після цього можна випити теплий безалкогольний напій.

Протипоказання до крижаного пірнання

  • вагітність;
  • запальні процеси носоглотки;
  • серцево-судинні хвороби (особливо вади серця та проблеми з артеріальним тиском);
  • неврологічні недуги (наприклад, епілепсія);
  • ендокринні патології (наприклад, цукровий діабет);
  • хвороби органів зору (кон’юнктивіт, глаукома);
  • туберкульоз, запалення легень, астма;
  • запальні хвороби сечостатевої системи (цистит, нефрит тощо);
  • вік до 6-ти років.

Поширені помилки купання в ополонці

Їсти напередодні дієтичні продукти. У крижаній воді організму дуже знадобиться енергія. Хороший приплив енергії напередодні купання можуть дати сало з чорним хлібом, горіхи, курага та родзинки.

Поплескувати себе по тілу після виходу з ополонки. Подібні поплескування на морозі чи інтенсивне витирання рушником можуть пошкодити дрібні судини шкіри.

Вживати алкоголь. Після купання, деякі люди думають, що швидко зігрітися можна алкоголем. Це не так. Алкоголь здатний дати уявне відчуття тепла тільки в перші кілька хвилин, коли під його впливом судини розширюються. 

Нагадаємо, у православній церкві спростували зв'язок купання у водоймах з релігією: Водохреща не має нічого спільного зі «змиванням» гріхів.

До слова, жителів Києва наполегливо закликають цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще: столична влада попередила киян про можливі провокації напередодні Водохреща.

Зауважимо, Епіфаній на Водохреще проведе богослужіння у Києво-Печерській лаврі.

Дивіться також: Як правильно занурюватись на Водохреща (відео)
Теги: Свято Водохреща водойма правила

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