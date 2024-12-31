Армія+ збере думки військових щодо військового омбудсмена: у додатку стартувало опитування

У застосунку Армія+ стартувало анонімне опитування про військового омбудсмена. Всього військові мають відповісти на 12 запитань

Військовослужбовці зможуть висловити свою думку щодо створення інституту військового омбудсмена через додаток Армія+. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Для українських військових створили анонімне опитування, в якому вони можуть висловити своє ставлення ініціативи створення інтитуту військового обмудсмена, визначити основні потреби військових у захисті прав та соціальних гарантій. Також вони можуть дати свої ідеї щодо функцій і механізмів роботи омбудсмена.

«Міністерство оборони України разом із військовим командуванням запроваджують нову інституцію військового омбудсмена. Це людина, яка повинна мати повну довіру військових, їхніх близьких та всього суспільства», –зазначає Міністр оборони України Рустем Умєров.

На його думку, щоб робота омбудсмена була максимально ефективною та переслідувала повністю інтереси військовослужбовців, Міноборони збере через Армія+ думки військових. Всього в опитуванні 12 запитань. Військовослужбовці зможуть вказати на основні функції, які очікують від військового омбудсмена, а також поділитись прикладами порушень власних прав, з якими стикались за час служби.

«Опитування в Армія+ з першого дня працюють в інтересах військовослужбовців. Результати кожного далі стають основою нових стратегій чи конкретних рішень в межах нашого війська», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Вона висловила подяку Верховному головнокомандувачу ЗСУ Володимиру Зеленському, який довірив саме застосунку Армія+ зібрати думки щодо такого важливого питання як захист прав військовослужбовців

Опитування стартувало 30 грудня і триватиме два тижні. На основі результатів будуватиметься робота новоствореного інституту військового омбудсмена.

Нагадаємо, що у ніч на 31 грудня Державна прикордонна служба України повідомила про те, що Санта завітав в Україну. Відомство опублікувало відео, де прикордонники в маскувальному одязі підтверджують перетин кордону Санти.