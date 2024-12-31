Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня

Уночі та вранці в західних та південних областях місцями туман

У вівторок 31 грудня в Україні буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті 7-12°.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті 7-12°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.