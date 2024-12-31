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Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня
31 грудня температура вночі від 2° тепла до 3° морозу
фото: glavcom.ua

Уночі та вранці в західних та південних областях місцями туман

У вівторок 31 грудня в Україні буде хмарно, без істотних опадів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Уночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті 7-12°.

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 31 грудня фото 1

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості південних областей, Криму та на Прикарпатті 7-12°.

На Київщині сьогодні також буде хмарно, без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна погода синоптик

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