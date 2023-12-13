Зеленський про зустріч із Байденом: Все, про що говорили, допоможе в 2024 році

Президент зазначив, що всі зустрічі в США були дуже продуктивними

Все, про що говорили президенти України та США під час зустрічі, допоможе нашій країні в 2024 році. Про це написав Володимир Зеленський після пресконференції у Вашингтоні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент подякував за двопартійну підтримку та зазначив, що зустрічі в Білому домі та Конгресі – з обома партіями, обома палатами та зі спікером – були дуже продуктивними.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Напередодні Різдва найбільше бажання всіх українських родин, розділених війною, всіх синів і дочок на фронті, найбільше бажання України – це наближення переможного завершення цієї війни. Ніхто, крім Путіна, не хоче тривалої війни. Ми мріємо про Різдво в мирний час. Ми працюємо над тим, щоб перетворити наші успіхи на полі бою на мир. І ми прямуємо до цього – разом із вами і, звичайно, завдяки вашій підтримці», – зазначає президент.

Нагадаємо, 12 грудня у межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Джозефом Байденом.

Після закритої зустрічі президенти провели спільну пресконференцію. Джо Байден вкотре висловив свою підтримку Україні та запевнив, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України.

Як повідомлялося, Зеленський відповів на запитання журналіста про окуповані території та можливі територіальні поступки. Президент України здивувався, як може Україна просто віддати свої території.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це не по-християнськи. Ми говоримо про живих людей, яких вбивають, ґвалтують. Віддати територію – це віддати дітей. Чи готові ті люди, які говорять про це, віддати своїх дітей терористам?», – сказав Володимир Зеленський.

До слова, Байден розповів, коли Україна зможе вступити в НАТО.