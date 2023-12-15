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Зеленський привідкрив завісу політичних планів на наступний рік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський привідкрив завісу політичних планів на наступний рік
Зеленський записав відеозвернення у Львівській політехніці
фото: Офіс президента України

Українські дипломати вже будують план активності на січень

Україна вже готує план співпраці з міжнародними партнерами на 2024 рік, який передбачає оборонну й політичну підтримку і макрофінансову допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

«Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася. І у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право», – наголосив глава держави.

За його словами, наступні тижні будуть так само активними у контексті зовнішньої політики України, і вже будуються плани на січень.

«Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною і щоб у наступному році ми всі могли бути впевненими – впевненими і в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України здійснив неанонсований візит до Львова. Приїзд Зеленського до Львова не анонсувався. Програма та терміни його перебування у місті через питання безпеки також не повідомляють.

До слова, Зеленський 15 грудня під час свого візиту до Львова відвідав Марсове поле, де поховані українські герої.

Триває 660-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удари по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також минулої доби наші захисники знищили аеробалістичну ракету Х-47М «Кинджал».

Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та два склади боєприпасів противника.

Теги: війна Володимир Зеленський Україна

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