Український дрон із дальністю ураження 1000 км пройшов успішне застосування

Вага бойової частини безпілотника –75 кг

В Україні пройшов успішне застосування безпілотник з дальністю ураження тисяча кілометрів. Про це повідомила речниця Державного концерну «Укроборонпрм» Наталія Сад.

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Речниця оприлюднила фотографію з Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим. Під фото Сад повідомила про успішне застосування дрону. «Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км», – йдеться у повідомленні.

До відома, 17 жовтня 2022 року, після чергової атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136», «Укроборонпром» оприлюднив фото металевої конструкції з синім птахом та жовтим гербом, підписавши її: «Дальність – 1000 км, вага бойової частини –75 кг. Завершуємо розробку».

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Раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів про можливості українських безпілотників, визнавши, що Москва перебуває в радіусі їх дії.