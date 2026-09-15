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Вважався зниклим безвісти під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Богдана Мигалка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вважався зниклим безвісти під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Богдана Мигалка
Богдану Мигалку назавжди 28
колаж: glavcom.ua

У 2019 році Мигалко брав участь в Операції об'єднаних сил на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Богдана Мигалка.

Старший солдат Богдан Мигалко на псевдо Коп поліг 21 грудня 2024 року поблизу села Руське Порічне Курської області РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Богдан Мигалко народився 23 серпня 1996 року в селі Залом Хустського району Закарпатської області. Закінчив лісотехнічний коледж, де опанував фах економіста. У 2017 році служив в армії. Згодом вирішив стати поліцейським і розпочав службу в патрульній поліції. Захоплювався футболом.

У 2019 році брав участь в Операції об'єднаних сил на сході України. Після початку повномасштабного вторгнення знову став на захист Батьківщини. Служив у 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді на посаді розвідника-навідника.  

Богдан поліг 21 грудня 2024 року поблизу села Руське Порічне Курської області РФ. Довгий час вважався зниклим безвісти.  

«Він був щирою людиною з доброю усмішкою та великою повагою до людей. Його цікаві історії любили слухати всі друзі. Він був одним із найкращих. Таким і залишиться назавжди в серцях рідних, а найбільше – у серці маленького сина Даніеля. Тебе немає поруч, але ти завжди зі мною в душі. Люблю тебе вічно, Богдане», – сказала дружина Іванна.

Старший солдат Богдан Мигалко, псевдо Коп, 28 років
Старший солдат Богдан Мигалко, псевдо Коп, 28 років
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Поховали воїна 16 квітня 2026 року в рідному селі Залом. 

У нього залишилися батьки, дружина та син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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