Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн»
фото: Міністерство оборони України

Сторони також обговорили посилення російських повітряних атак, фінансування оборони та підготовку до засідання у форматі «Рамштайн»

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили підготовку Україною нового плану оборони та подальшу підтримку з боку Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву нового міністра оборони України. 

Хмара поінформував німецького колегу про посилення російського повітряного терору. За його словами, серед ключових загроз наразі залишаються реактивні безпілотники та балістичні ракети. Україна працює над власним планом оборони та вже реалізує асиметричні заходи, які, за оцінкою Міноборони, дають результат.

Окрему увагу під час розмови приділили фінансуванню оборонних потреб України. Міністерство оборони проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони. Водночас у відомстві наголосили, що фінансова допомога міжнародних партнерів залишається критично важливою для підтримки обороноздатності країни.

Хмара також подякував Німеччині за підтримку України та її лідерство у взаємодії з іншими партнерами. Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», яке має відбутися наступного тижня.

Ще одним напрямом співпраці стане розвиток спільної оборонної промисловості. Україна та Німеччина планують зосередитися на збільшенні виробництва українських оборонних рішень і поглибленні співпраці між оборонно-промисловими комплексами двох країн.

Варто зазначити, що президент повідомив про готовність України тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві на час дипломатичної місії. За його словами, такий режим діятиме до завершення понеділка. Київ очікує, що Росія дзеркально утримається від ударів по Києву.

Йдеться саме про тимчасове припинення повітряних ударів на період переговорів, а не про загальне припинення бойових дій. Мета домовленості – забезпечити безпечне проведення дипломатичних контактів.

Читайте також:

Теги: Євген Хмара Борис Пісторіус ЗСУ Німеччина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
«От так і жити»: ми знову вчимося новій реальності
30 серпня, 08:27
Fozzy Group вирішила скоротити частину витрат
Атаки РФ знищили склади «Сільпо», «Фори» та Thrash: Fozzy Group ухвалила важке рішення
28 серпня, 15:50
Дмитро Ломакін розповів, що він родом із Пермі
ЗСУ взяли в полон небожа російського депутата з Пермі
25 серпня, 17:58
Рік тому супутникові знімки могли надходити до військ на передовій протягом кількох днів
NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні
18 серпня, 01:20
Сайт пропонував білорусам воювати на боці РФ
Зник сайт, через який громадян Білорусі вербували на війну проти України
14 серпня, 22:00
Fiinka відреагувала на новий статус своєї пісні
Росія визнала «екстремістською» пісню української співачки
12 серпня, 16:25
Сибіга наголосив, що смерті українських дітей є прямим наслідком війни, яку розв'язала Росія
«Це воєнні злочини Росії»: Сибіга розкритикував ЮНІСЕФ за заяву про загиблих дітей
9 серпня, 23:42
Російський дрон влучив у склад на Чернігівщині
Російський дрон спричинив пожежу на Чернігівщині: з'явилися фото наслідків
8 серпня, 07:39
Як показала ця війна, якщо хочеш гарантовано щось мати – то треба мати своє
Між перемогою і поразкою. Де насправді перебуває Україна у цій війні
7 серпня, 11:40

Події в Україні

Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Дніпропетровщина зазнала масованих атак РФ: є загибла та поранені
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
Після атаки окупантів у Житомирі спалахнула величезна пожежа: місто накрив дим (фото)
Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)
Російський дрон атакував беззахисного підлітка, який тікав від нього (відео)
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини
ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки
Зеленський повідомив про старт переговорів США і Росії та назвав наступні кроки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua