Україна готує новий план оборони: Хмара обговорив його з міністром оборони Німеччини

Сторони також обговорили посилення російських повітряних атак, фінансування оборони та підготовку до засідання у форматі «Рамштайн»

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Сторони обговорили підготовку Україною нового плану оборони та подальшу підтримку з боку Німеччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву нового міністра оборони України.

Хмара поінформував німецького колегу про посилення російського повітряного терору. За його словами, серед ключових загроз наразі залишаються реактивні безпілотники та балістичні ракети. Україна працює над власним планом оборони та вже реалізує асиметричні заходи, які, за оцінкою Міноборони, дають результат.

Окрему увагу під час розмови приділили фінансуванню оборонних потреб України. Міністерство оборони проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони. Водночас у відомстві наголосили, що фінансова допомога міжнародних партнерів залишається критично важливою для підтримки обороноздатності країни.

Хмара також подякував Німеччині за підтримку України та її лідерство у взаємодії з іншими партнерами. Сторони обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», яке має відбутися наступного тижня.

Ще одним напрямом співпраці стане розвиток спільної оборонної промисловості. Україна та Німеччина планують зосередитися на збільшенні виробництва українських оборонних рішень і поглибленні співпраці між оборонно-промисловими комплексами двох країн.

Варто зазначити, що президент повідомив про готовність України тимчасово утриматися від повітряних ударів по Москві на час дипломатичної місії. За його словами, такий режим діятиме до завершення понеділка. Київ очікує, що Росія дзеркально утримається від ударів по Києву.

Йдеться саме про тимчасове припинення повітряних ударів на період переговорів, а не про загальне припинення бойових дій. Мета домовленості – забезпечити безпечне проведення дипломатичних контактів.