Патріарх Кирило відкопав князя, який здав Москву Орді, і відправляє його скелет рятувати фронт

Князь втік з Москви ще до приходу Орди, і столиця була пограбована та спалена

Частину останків Дмитра Донського пронесуть Москвою під час хресної ходи 6 вересня

Російська православна церква вирішила використати останки московського князя Дмитра Донського у хресній ході, яку проведуть у Москві 6 вересня. Частину мощей князя, знайдених цього року в Архангельському соборі Кремля, пронесуть містом у спеціальному ковчезі. Подію анонсували російські ЗМІ, пише «Главком».

Хресну ходу очолить патріарх Кирило. Вона пройде від храму Христа Спасителя до Новодівочого монастиря. Після завершення заходу частину останків планують залишити для поклоніння. Сам Кирило вже використав образ Донського у контексті сучасної війни. Патріарх заявляв, що князь має бути прикладом для тих, хто нині «несе ратне служіння», наголошуючи на його військових перемогах та релігійності.

Однак історія самого Дмитра Донського має значно менш героїчний епізод, який погано вписується в сучасну російську міфологію.

У 1382 році, лише через два роки після Куликовської битви, хан Золотої Орди Тохтамиш рушив на Москву. Його метою було відновити залежність московських земель та виплату данини Орді.

Дмитро Донський залишив Москву ще до приходу ханського війська. Через його відсутність організацію оборони міста фактично взяли на себе бояри та городяни. Після кількох днів оборони хан зміг захопити місто. Москва була пограбована та спалена, а значна частина її населення загинула.

Донський повернувся до вже розореної столиці після відходу ординського війська. Після походу Тохтамиша Москва знову опинилася у данницьких відносинах з Ордою. У 1383 році Дмитро відправив до хана свого сина Василя, а сам погодився виплатити Тохтамишу данину за попередні роки. Водночас хан зберіг за московською династією ярлик на велике князювання.

Князя, якого нині РПЦ подає як приклад військового служіння, історія знає і як правителя, який залишив Москву перед навалою Тохтамиша, поки місто згодом було захоплене та спалене.

Варто нагадати, що очільник українського МЗС України Андрій Сибіга прокоментував повідомлення про те, що росіяни возять на фронт останки князя Дмитрія Донського. Дипломат іронічно заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну краще було б «помінятися з цим кістяком місцями»