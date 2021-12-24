«Неугомонний». Сьогодні – річниця з дня народження В'ячеслава Чорновола (фото)

Сьогодні вся Україна та українці по всьому світу відають шану пам'яті В'ячеславу Чорноволу

Влада дала Чорноволу кличку «Неугомонний» за незламний дух, чітку позицію і головне – відстоювання принципів

Чотири рази засуджений, 10 років провів в ув'язненні, витримав 83 допити за рік і не «розколовся» – це невелика частинка випробувань, які довелось пройти В'ячеславу Чорноволу для того, щоб побачити Україну незалежною. І він її побачив, але насолоджувався цим недовго.

Переломним моментом життя, який вирішив подальшу долю, була акція протесту проти арештів української інтелігенції в кінотеатрі «Україна» на прем'єрі фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», йдеться в статті ГР «Чесно».

Саме з цього дня КГБ «доносило» на Чорновола, а Чорновіл на КГБ. Він не мовчав – різко висловлювався щодо влади на публічних заходах, писав листи в комсомол, де розкривав своїх донощиків, на судах не приховував свого ставлення до Союзу, не боявся жодних покарань.

Влада дала йому кличку «Неугомонний» за незламний дух, чітку позицію і головне – відстоювання своїх принципів навіть в ув'язненні. Чорновола боялись, і саме тому в 1980 році, напередодні Олімпіади, відправили в Якутію, де він пробув три роки і голодував 120 днів.

Перебуваючи за гратами Чорновіл видав збірку «Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців»)», в якій зібрав твори політичних в'язнів, які стали причиною їх ув'язнення і направив їх в державні органи. Через неї було порушено кримінальну справу проти Чорновола, і тут відкрилась інша його сторона – він проявив себе як блискучий юрист. На початкових стадіях розгляду кримінального провадження радянська влада не забезпечувала звинувачених акдвокатом, тому відстоював свої права в суді Чорновіл сам.

Така традиція продовжувалась і надалі – він особисто представляв свої інтереси і робив це грамотно, професійно. В 1973 році, на черговому засіданні Чорновола, сторона захисту обгрунтувала свою позицію на 22 аркуші протоколу – не кожен адвокат на таке здатен, особливо найнятий.

«Свій арешт сприймаю як акт беззаконня, спрямований на затискання критики, а також проти писання скарг у вищі інстанції», – зазначив В'ячеслав Чорновіл на судовому засіданні.

В'ячеслава Чорновола немає з нами ще з 1999 року, помер він в досить дивній аварії. Це показує, що його вороги не залишились в Радянському союзі, і муляв око він вже не владі, а окремим людям. Сьогодні йому могло б виповнитись 84 ркоу, і він зробив би ще багато чого прекрасного для своєї Батьківщини, і це скоріше аксіома, ніж припущення.