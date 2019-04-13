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    Суспільство

    В’ятрович пояснив, чому 9 Травня терміново треба зробити робочим днем

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    Фото: ТСН - В’ятрович пояснив, чому 9 Травня терміново треба зробити робочим днем
    Фото: ТСН

    Чому вихідний треба зробити не 9, а 8 травня

    Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що збирається докласти зусиль задля скасування вихідного дня 9 травня із-за його зв’язку з Росією.

    «Допоки 9 травня залишатиметься вихідним днем синхронно з РФ, то цей день буде мати російсько-радянський формат. Це, безперечно, використовуватиметься Росією», - розповідає В’ятрович у інтерв’ю для «Главком».

    В якості прикладу експерт згадує, коли день 7 листопада (День Жовтневої революції – примітка «Главком») був вихідним і майже кожного року в цей день відбувались сутички та бійки. Після скасування вихідного всі забули, що 7 листопада було приводом для політичних суперечок.

    Голова Інституту національної пам’яті пояснює, що 9 травня має залишитися Днем перемоги над нацизмом, у цей день мають згадувати ветеранів Другої світової війни, зокрема ветеранів Червоної армії. Натомість вихідним пропонує зробити День пам’яті та примирення.

    «8 травня має бути державним вихідним і формат відзначення 8 травня зовсім інший», - наголошує В’ятрович.

    Нагадаємо, окупанти проведуть в Криму паради до 9 травня.

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