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    Суспільство

    Вже цієї неділі в Україні відзначатимуть нове свято. Президент підписав указ

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    <p>День територіальної оборони запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій</p> - Вже цієї неділі в Україні відзначатимуть нове свято. Президент підписав указ

    День територіальної оборони запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій

    Президент запровадив в Україні День територіальної оборони

    Президент Володимир Зеленський запровадив в Україні День територіальної оборони, який святкуватимуть у першу неділю жовтня.

    Відповідний указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України» підписав глава держави.

    «Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави запровадив День територіальної оборони України», – йдеться у пояснювальній записці.

    Згідно з указом, свято відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

    «Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України», – заявив Зеленський.

    Зазначимо, що в першу неділю жовтня також відзначається День працівників освіти або День вчителя.

    До слова, Кабінет міністрів переніс три робочих дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.

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