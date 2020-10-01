Вже цієї неділі в Україні відзначатимуть нове свято. Президент підписав указ



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День територіальної оборони запроваджено з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій

Президент запровадив в Україні День територіальної оборони

Президент Володимир Зеленський запровадив в Україні День територіальної оборони, який святкуватимуть у першу неділю жовтня.

Відповідний указ № 417/2020 «Про День територіальної оборони України» підписав глава держави.

«Враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб'єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій глава держави запровадив День територіальної оборони України», – йдеться у пояснювальній записці.

Згідно з указом, свято відзначатиметься щороку в першу неділю жовтня.

«Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України», – заявив Зеленський.

Зазначимо, що в першу неділю жовтня також відзначається День працівників освіти або День вчителя.

До слова, Кабінет міністрів переніс три робочих дні у 2021 році з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва, Дня незалежності та Дня захисника України.