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    Суспільство

    Яценюк присвятив Київський безпековий форум українським захисникам та Джону Маккейну

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    &laquo;Наше гасло є незмінним - never&nbsp;never&nbsp;give up і ми досягнемо успіху&raquo;, - Яценюк - Яценюк присвятив Київський безпековий форум українським захисникам та Джону Маккейну
    «Наше гасло є незмінним - never never give up і ми досягнемо успіху», - Яценюк

    Яценюк зазначив, що Київський безпековий форум присвячується «нашим друзям з Європейського союзу і зі Сполучених Штатів Америки»

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що 12-й Київський безпековий форум присвячений українським чоловікам і жінкам, які зі зброєю в руках воюють з найсильнішою армією Європи - Росією, захистили Україну, захистили її незалежність і кожного нашого громадянина. Про це він сказав під час виступу на форумі, йдеться на партійному сайті.  

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    «Вони великі люди», - сказав Яценюк.

    Також за словами політика, цей форум присвячується «нашим друзям з Європейського союзу і зі Сполучених Штатів Америки».

    «Тим, які просувають в світі демократію. Які знають, що таке свобода і цінності. Які вміють за неї боротися. І тим, які допомагають нам», - наголосив лідер партії «Народний фронт».

    «Присвячуємо цей форум невтомному борцю і нашому великому другу – покійному сенатору Джону Маккейну, який разом з українським народом боровся за нашу свободу», - сказав він.

    «Наше гасло є незмінним. Never never give up (Ніколи не здавайся.- ред.). І ми ніколи не зійдемо з цього шляху. У нас є сила, впевненість, віра, розум і ідея. А це значить, ми досягнемо успіху», - сказав Яценюк.

    Він додав, що Україна не зійде зі шляху інтеграції в ЄС та НАТО. «Усвідомлюю всі виклики та не зійду з цього шляху. Народ України продемонстрував свою волю. У нас є сила, впевненість, віра, розум і ідея. А це значить, ми досягнемо успіху», - сказав лідер партії «Народний фронт».

    «Це не перший виклик і не останній, і це не перший рік цих викликів. Я не зійду з цього шляху. Труднощі нас роблять сильнішими. Труднощі нас роблять більш згуртованими. Труднощі демонструють справжню політичну волю», - заявив Яценюк.

    Як повідомлялося, цьогорічний Київський безпековий форум, що проходить 11-12 квітня, зібрав рекордну кількість учасників – понад 1000. Серед них керівництво держави та представники експертного середовища з понад 20 країн світу.

    Київський безпековий форум заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році. Відтоді форум щороку стає платформою для дискусій на високому міжнародному рівні щодо актуальних питань національної безпеки, безпекових питань Чорноморського регіону, Європи та світу.

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