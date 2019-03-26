Яценюк привітав Національну гвардію України з п'ятиріччям створення



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Арсеній Яценюк вважає, що сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни

Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до Національної гвардії України - першими дали бій російському агресору, - Яценюк

Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав Національну гвардію з п’ятою річницею з часу створення. Про це йдеться на партійному сайті.

«Сьогодні п’ять років, як ми створили Національну гвардію України. Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності», - йдеться у привітанні.

За словами Яценюка, самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до Національної гвардії України - першими дали бій російському агресору.

«Сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни. Своє гасло «Честь. Мужність. Закон» бійці утвердили реальним змістом», - зазначив лідер «Народно Фронту».

«Дякуємо за звитяжну працю. Слава Україні! Слава героям!», - подякував Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. Президент Петро Порошенко зауважив, що бійці Нацгвардії одні з перших стали на захист недоторканності держави. «Саме ви підставили братерське плече Збройним силам, що тоді лише почали відроджуватися», - сказав глава держави.

Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України планує впровадити День пам'яті загиблих учасників російсько-української війни. Визначити конкретну дату планується запропонувати членам сімей загиблих військовослужбовців.