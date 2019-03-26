  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Яценюк привітав Національну гвардію України з п'ятиріччям створення

    • Розсилка
    Арсеній Яценюк вважає, що сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни - Яценюк привітав Національну гвардію України з п'ятиріччям створення
    Арсеній Яценюк вважає, що сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни

    Самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до Національної гвардії України - першими дали бій російському агресору, - Яценюк

    Лідер фракції «Народний фронт» Арсеній Яценюк привітав Національну гвардію з п’ятою річницею  з часу створення. Про це йдеться на партійному сайті.  

    «Сьогодні п’ять років, як ми створили Національну гвардію України. Сучасна Нацгвардія народжена Революцією Гідності», - йдеться у привітанні.

    Читайте також

    За словами Яценюка, самооборонівці Майдану й добровольчі батальйони, що влилися до Національної гвардії України - першими дали бій російському агресору.

    «Сьогодні без Національної гвардії не можна уявити безпеку країни. Своє гасло «Честь. Мужність. Закон» бійці утвердили реальним змістом», - зазначив лідер «Народно Фронту».

    «Дякуємо за звитяжну працю. Слава Україні! Слава героям!», - подякував Арсеній Яценюк.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Національної гвардії. Президент Петро Порошенко зауважив, що бійці Нацгвардії одні з перших стали на захист недоторканності держави. «Саме ви підставили братерське плече Збройним силам, що тоді лише почали відроджуватися», - сказав глава держави.

    Нагадаємо, Міністерство у справах ветеранів України планує впровадити День пам'яті загиблих учасників російсько-української війни. Визначити конкретну дату планується запропонувати членам сімей загиблих військовослужбовців.

    Читайте також
    Нацгвардія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ