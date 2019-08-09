В Офісі президента сьогодні планують опублікувати «заяви на звільнення» команди Зеленського?



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Кирило Тимошенко хоче «хоче жити з усіма жкрналістами в мирі»

Ми всі написали ці заяви, коли були призначені в Офіс президента - Тимошенко

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко обіцяв, що сьогодні, 9 серпня, опублікують «заяви на звільнення» команди президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтерв’ю для видання Ліга.net.

Тимошенко повторив слова голови Офісу президента Андрія Богдана про те, що вся команда Зеленського написала заяви на звільнення, коли їх призначили в Офіс президента.

Як повідомлялося, 2 серпня голова Офісу президента Андрій Богдан прокоментував чутки про відставку. За його словами, вся команда «написала заяви про звільнення», коли їх брали на роботу в Офіс президента».

Нагадаємо, 1 серпня, Богдан написав заяву про звільнення, проте офіційно це ніхто не підтвердив.

Як відомо, 27 липня петиція з вимогою звільнити Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти стверджують, що Богдан «не має права займати посаду глави Адміністрації президента на підставі закону «Про очищення влади».

Попередню аналогічну петицію у травні президент Володимир Зеленський розглянув, проте залишив Богдана на посаді.

До слова, у Зеленського пояснили, чому Богдан не підпадає під люстрацію. «Адміністрація президента не є органом державної влади, в адміністрації немає жодних владних повноважень, тому закон про люстрацію не поширюється на будь-які посади в АП, крім тих, які є в апараті», - сказав Рябошапка.

Сам Богдан вважає, що він «абсолютно несправедливо» потрапив під закон про люстрацію.

До слова, 24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення мера столиці Віталія Кличка.

А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів.

Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.