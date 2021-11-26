Португалія відновлює карантинні обмеження через збільшення випадків Covid-19

Уряд оголосив жорсткі заходи, щоб обмежити поширення вірусу напередодні курортного сезону

Португалія, яка має один із найвищих у світі показників вакцинації проти Covid-19, оголосила, що відновить деякі обмеження, щоб зупинити сплеск випадків. Про це пише gulfnews.com.

Усі пасажири, які летять в країну, мусять мати негативний сертифікат тесту після прибуття.

«Неважливо, наскільки успішною була вакцинація, ми повинні усвідомлювати, що вступаємо у фазу більшого ризику, – сказав прем’єр-міністр Антоніо Коста на пресконференції у четвер. – Ми спостерігаємо значне зростання випадків в ЄС, а Португалія не є островом», – додав він.

У середу Португалія повідомила про 3773 нових випадки, що є найвищим щоденним показником за чотири місяці, а в четвер кількість знизилася до 3150. Однак кількість смертей залишається набагато нижчою, ніж у січні, коли країна зіткнулася з найважчою боротьбою з Covid-19.

Близько 87% населення Португалії, що становить трохи більше 10 мільйонів, повністю прищеплене проти коронавірусу. Це дозволило зняти більшість обмежень щодо пандемії.

Але оскільки нова хвиля пандемії охопила Європу, уряд знову запровадив деякі старі правила та оголосив нові, щоб обмежити поширення напередодні святкового сезону.

Заходи набувають чинності з наступної середи, 1 грудня.

Говорячи про нове правило подорожей, Коста сказав, що авіакомпанії будуть оштрафовані на €20 тис. (понад $22 тис.) за пасажира, якщо вони перевозять будь-кого, хто не має підтвердження тесту на Covid-19, включаючи тих, хто повністю вакцинований.

Коста також оголосив, що ті, хто повністю вакциновані, повинні також пред'явити докази негативного тесту на коронавірус для відвідування заходів та будинків престарілих, і що цифровий сертифікат ЄС буде вимагатися для проживання в готелях, відвідування тренажерного залу або вечері в приміщенні в ресторанах.

Дистанційна робота буде обов’язковою протягом першого тижня січня для контролю поширення вірусу після святкових урочистостей.

Носіння масок у закритих приміщеннях знову стало обов'язковим.

Також через сплеск захворюваності на коронавірус Чехія знову запроваджує надзвичайний стан.

Крім того, Словаччина запроваджує жорсткий локдаун на два тижні.

Тим часом Німеччина перетнула позначку у 100 тисяч смертей від коронавірусу.

Як відомо, Ізраїль змінює правила в'їзду в країну.

Як стало відомо, США із січня пускатимуть лише вакцинованих іноземців.

Нагадаємо, ВООЗ скликає екстрену нараду через новий штам Covid-19.

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