YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів

YouTube заблокував ще один канал Мураєва та ресурси пропагандистів

Під обмеження потрапили ресурси «РИА Новости», «Украина.ру», Монтян, Мураєва та інших підсанкційних осіб

Відеоплатформа YouTube обмежила доступ для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які поширювали кремлівську пропаганду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Серед видалених із платформи опинилися канали російських інтернет-видань «Украина.ру» та «РИА Новости», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова, а також один із каналів колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва.

фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Крім того, на території України заблокували ще один канал Мураєва, ресурси проросійського блогера Всеволода Філімоненка, колишнього українського телеведучого Юрія Кота, а також російських пропагандистів Антона Холодова та Дмитра Гулієва.

фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Також YouTube обмежив доступ до каналів пропагандистського ресурсу ZvezdaNEWS, організацій «Всероссийское казачье общество» та «Союз журналистов России», низки псевдоволонтерських структур та інших інформаційних майданчиків.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що всі ці ресурси поширювали дезінформацію, виправдовували російську збройну агресію проти України, підтримували окупаційні війська та використовувалися для просування кремлівської пропаганди.

Нагадаємо, раніше американський відеохостинг YouTube розпочав масштабну кампанію з очищення платформи від пропагандистського та рекламного контенту, пов'язаного з російською особливою економічною зоною «Алабуга» (Республіка Татарстан). Цей об'єкт є одним із головних військово-промислових хабів РФ, де розгорнуто конвеєрне збирання ударних безпілотників, якими ворог щодня тероризує мирні міста України.