Головна Світ Соціум
search button user button menu button

YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів
YouTube заблокував ще один канал Мураєва та ресурси пропагандистів
фото: Укрінформ

Під обмеження потрапили ресурси «РИА Новости», «Украина.ру», Монтян, Мураєва та інших підсанкційних осіб

Відеоплатформа YouTube обмежила доступ для користувачів в Україні або повністю видалила ще 25 каналів, пов'язаних із підсанкційними особами та організаціями, які поширювали кремлівську пропаганду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Серед видалених із платформи опинилися канали російських інтернет-видань «Украина.ру» та «РИА Новости», прокремлівських пропагандистів Тетяни Монтян і Олександра Сладкова, а також один із каналів колишнього народного депутата України Євгенія Мураєва.

YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів фото 1
фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Крім того, на території України заблокували ще один канал Мураєва, ресурси проросійського блогера Всеволода Філімоненка, колишнього українського телеведучого Юрія Кота, а також російських пропагандистів Антона Холодова та Дмитра Гулієва.

YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів фото 2
фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Також YouTube обмежив доступ до каналів пропагандистського ресурсу ZvezdaNEWS, організацій «Всероссийское казачье общество» та «Союз журналистов России», низки псевдоволонтерських структур та інших інформаційних майданчиків.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що всі ці ресурси поширювали дезінформацію, виправдовували російську збройну агресію проти України, підтримували окупаційні війська та використовувалися для просування кремлівської пропаганди.

Нагадаємо, раніше американський відеохостинг YouTube розпочав масштабну кампанію з очищення платформи від пропагандистського та рекламного контенту, пов'язаного з російською особливою економічною зоною «Алабуга» (Республіка Татарстан). Цей об'єкт є одним із головних військово-промислових хабів РФ, де розгорнуто конвеєрне збирання ударних безпілотників, якими ворог щодня тероризує мирні міста України.

Читайте також:

Теги: YouTube Україна пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління Saab JAS 39 Gripen
Дві новини про Україну, які мають протверезити Путіна
6 липня, 16:23
У Пекіні чудово розуміють, що Росія є штучно створеною державою
Китай поступово позбавляє Росію статусу великої глобальної сили
28 червня, 18:10
Річард Гір висловився про війну в Україні
Голлівудський актор Річард Гір засудив Путіна
13 липня, 19:33
Сенатор Грем пояснив, що заважає Україні вступити до НАТО
«Ви б'єтеся, як леви». Сенатор Грем звернувся до України
8 липня, 10:31
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:00
Після FPV-дронів на фронті з'явиться нова загроза
Україна змінила війну назавжди. Німецькі аналітики зробили несподіваний висновок
15 липня, 19:55
Військовий аеродром «Халіно» російські окупанти активно використовують для базування винищувальної авіації
ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»
21 липня, 14:45
Репетиція параду перед святкуванням Дня Військово-морського флоту Росії в Санкт-Петербурзі 25 липня 2024 року
Російський диктатор скасував головний військово-морський парад
26 липня, 15:16
Українська переговорна група в Абу-Дабі
Росія погодилася обговорювати мир в Україні, але висунула вимогу США
Вчора, 18:25

Соціум

Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57
Росія втратила контроль над небом. Британський аналітик оцінив наслідки падіння Су-57
Нові власники знесли будинок Задорнова у Юрмалі
Нові власники знесли будинок Задорнова у Юрмалі
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
США розтягнули передачу $400 млн допомоги Україні до 2029 року
YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів
YouTube заблокував нову хвилю каналів російських пропагандистів
Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
Гроші таки закінчилися? Адміністрація Трампа шукає гроші на війну з Іраном
Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
142K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
133K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
Вчора, 15:02
Від Харкова до Полтави знищено всі АЗС: депутат облради звернувся до водіїв
Вчора, 11:51
ЄС зняв заборону на імпорт соболиного хутра з Росії
Вчора, 10:26
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 07:41
У Дніпрі після атаки РФ виникла пожежа, пошкоджено будинки та автівки
Вчора, 06:59
Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
25 липня, 07:00

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua