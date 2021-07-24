У Майамі завершили пошуки жертв обвалу висотного будинку

Нікого не витягали живим з-під завалів з перших годин після катастрофи

У Майамі завершили пошукові роботи на місці обвалення 12-поверхової вежі Champlain Towers South, яка сталася місяць тому, щонайменше 97 осіб оголошені загиблими.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BBC.

Рятувальники кажуть, що після місяця прочісування завалів одна жертва залишається зниклою безвісти.

Як зазначається, нікого не витягали живим з-під завалів з перших годин після катастрофи, що сталася 24 червня.

Територія в цей час в основному розчищена, уламки переміщені на національний парк для подальшого огляду.

Через нестабільність в насипу щебеню, а також через тропічний шторм Ельза роботи довелося призупиняти кілька разів. Почати зносити частину будівлі повинні були ще 4 липня.

Як повідомлялося, 24 червня в містечку Серфсайд в окрузі Майамі-Дейд (штат Флорида) обвалилася частина 12-поверхового житлового будинку. Серед зниклих безвісти осіб, які, швидше за все, знаходилися в будівлі, – громадяни щонайменше дев’яти країн, включаючи США, РФ, Ізраїль і шість латиноамериканських держав.

З початку пошуково-рятувальної операції, яка тривала цілодобово, з-під завалів не вдалося дістати жодного вцілілого мешканця будинку. Під завалами, як припускають, перебувають громадяни як мінімум дев’яти країн, зокрема США, Росії, Ізраїлю та ряду латиноамериканських держав.

Нагадаємо, влада Флориди припускає, що під завалами будинку загинуло 140 людей.