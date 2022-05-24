З початку війни до України повернулись понад 2,2 млн громадян
З 10 травня фіксується перевага в‘їзду громадян в Україну над виїздом
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулись 2,2 млн українців. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
«На в‘їзд в Україну за цей час прослідували понад 2,2 млн громадян України...Починаючи з 10 травня фіксується перевага в‘їзду наших співгромадян в Україну над виїздом», – йдеться в повідомленні.
Водночас кордон на ділянках з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках претнули понад 7,4 млн осіб.
«Усього з 24 лютого по 24 травня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб. З них на виїзд з країни прослідували більш як 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких - громадяни України», – додають в ДПСУ.
Крім того, з початку війни прикордонники оформили більш як 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.
Раніше повідомлялося, що число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.
Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правиларозміщення біженців з України.
Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.