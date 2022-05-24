З початку війни до України повернулись понад 2,2 млн громадян

З 10 травня фіксується перевага в‘їзду громадян в Україну над виїздом

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулись 2,2 млн українців. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

«На в‘їзд в Україну за цей час прослідували понад 2,2 млн громадян України...Починаючи з 10 травня фіксується перевага в‘їзду наших співгромадян в Україну над виїздом», – йдеться в повідомленні.

Водночас кордон на ділянках з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках претнули понад 7,4 млн осіб.

«Усього з 24 лютого по 24 травня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб. З них на виїзд з країни прослідували більш як 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких - громадяни України», – додають в ДПСУ.

Крім того, з початку війни прикордонники оформили більш як 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

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