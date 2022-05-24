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    З початку війни до України повернулись понад 2,2 млн громадян

    За час війни додому повернулись понад 2,2 млн громадян України<em><em><br /></em></em> - З початку війни до України повернулись понад 2,2 млн громадян
    За час війни додому повернулись понад 2,2 млн громадян України
    фото з відкритих джерел

    З 10 травня фіксується перевага в‘їзду громадян в Україну над виїздом

    З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулись 2,2 млн українців. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

    «На в‘їзд в Україну за цей час прослідували понад 2,2 млн громадян України...Починаючи з 10 травня фіксується перевага в‘їзду наших співгромадян в Україну над виїздом», йдеться в повідомленні.

    Водночас кордон на ділянках з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках претнули понад 7,4 млн осіб.

    «Усього з 24 лютого по 24 травня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб. З них на виїзд з країни прослідували більш як 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких - громадяни України», додають в ДПСУ.

    Крім того, з початку війни прикордонники оформили більш як 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою.

    Раніше повідомлялося, що число внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищило вісім мільйонів. Про те, як отримати виплату за працевлаштування переселенців читайте тут.

    Нагадаємо, що через великий потік біженців з України Чехія має намір продовжити режим надзвичайного стану. З початку вторгнення Росії в Україну дозвіл на проживання в Чехії отримали понад 345 тисяч українців. Крім цього, чеський уряд посилив правиларозміщення біженців з України.

    Змінила правила перетину кордону для біженців з України і Молдова. Тепер українці, які в'їхали на територію Молдови на підставі паспорта, в тому числі з вичерпаним терміном дії, зможуть покинути країну, пред'явивши той же документ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    З початку війни до України повернулись понад 2,2 млн громадян