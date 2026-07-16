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Федоров підбив підсумки двох операцій «Ашан»

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Федоров підбив підсумки двох операцій «Ашан»
Михайло Федоров на брифінгу
фото: скриншот Михайло Федоров на брифінгу

Під час першої операції було знищено бойову техніку РФ, під час другої – артилерійські установки

Торік Україна провела операцію Ашан, коли силами «групи Лазаря» Національної гвардії України та Nemesis було знищено більше ніж 700 одиниць російської військової техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на брифінг міністра оборони України Михайла Федорова. 

За словами Федорова, у травні 2025 року на понад 50 км вглиб російських позицій було запущено близько тисячі дронів. 

«Така асиметрична операція призвела до того, що з травня по жовтень не було жодної механізованої атаки ворога. Вся російська техніка була знищена», – каже глава оборонного відомства.

Федоров також додав, що цьогоріч таку операцію було повторено знову під найменуванням Ашан-2, внаслідок чого було знищено 250 російських артилерійських установок. 

Нагадаємо, що у Києві, Львові, Дніпрі, Миколаєві та інших містах сталися масштабні антиурядові акції протесту з закликом повернути Михайла Федорова на посаду. Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони.

Відповідно до Конституції України, саме президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Питання відставки Федорова дійшло і до Євросоюзу: єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс заявив, що Брюссель висуне питання Києву стостовно цього рішення. Він зауважив, що ЄС не розуміє «чому таку людину замінюють», і що єврокомісар найбільше цікавиться новим очільником українського оборонного відомства.

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Теги: Михайло Федоров парламент

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