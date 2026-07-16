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«Поверніть Федорова»: у Києві молодь мітингує проти відставки міністра

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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«Поверніть Федорова»: у Києві молодь мітингує проти відставки міністра
Протестувальники висловилися проти призначення на посаду міністра оборони очільника МВС Ігоря Клименка
фото: glavcom.ua

Кияни висловили свої думки про звільнення Михайла Федорова та потенційного кандидата на посаду міністра оборони

16 липня у столиці кияни вийшли на вулиці з протестами. У місті відбуваються акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з місця подій. 

Кияни вийшли на вулиці столиці з протестами на тлі кадрових змін

У Києві мітингувальники вийшли на вулиці через відставку міністра оборони фото: glavcom.ua
У Києві мітингувальники вийшли на вулиці через відставку міністра оборони фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua

У Києві на площі біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка українці зібралися з плакатами, аби висловити протест через останні кадрові перестановки в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони. На площу вийшло близько 4-6 тис. людей.

Кияни вийшли на вулиці столиці з протестами на тлі кадрових змін
Кияни вийшли на вулиці столиці з протестами на тлі кадрових змін
фото: glavcom.ua

Здебільшого кияни скандують, закликаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Водночас активісти виступають за те, аби усунути з посади головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Здебільшого кияни скандують такі гасла: «Федоров», «Поверніть», «Сирський–чорт», «Сирського геть», «Влада – це народ».

Що думають кияни про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони

Кияни вийшли на вулиці столиці з протестами на тлі кадрових змін
Кияни вийшли на вулиці столиці з протестами на тлі кадрових змін
фото: glavcom.ua

Один із протестувальників у коментарі «Главкому» пояснив, чому він підтримує Михайла Федорова. «Він один із найкращих міністрів із часів Незалежності. Я думаю, що з міністрів оборони точно він є найкращим. Попри те, що пів року – це досить мало, щоб себе проявити, він встиг багато зробити», – висловився хлопець.

Також для українця залишається незрозумілою причина звільнення Федорова. «Для мене є незрозумілою відсутність будь-яких публічних обґрунтувань його відставки. Його здобутки ми можемо бачити в новинах, коли палають російські НПЗ, коли дрони долітають до Москви, коли тіньовий та російський флот стають меншими, реформи в армії, залучення коштів для виплат військовим, нові реформи контрактів… Мінусів не бачу», – додав він.

До кандидатури очільника МВС Ігоря Клименка на посаду міністра оборони замість Михайла Федорова протестувальник ставиться негативно. «Він є представником старої, абсолютно не реформаторської школи», – сказав киянин.

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Ще одна учасниця акції висловила свою думку про звільнення Михайла Федорова в коментарі «Главкому». «Це єдиний міністр, який активно підтримує військовослужбовців. Ви знаєте, лише імена його радників багато про що говорять. І якщо така кількість людей його підтримує, мені здається, що варто продовжувати цей розвиток», – висловилася протестувальниця.

Також киянка висловилася про потенційного кандидата в міністри оборони Ігоря Клименка. «Для того, аби Клименко перейшов в інше відомство, він має спершу навести порядок у своєму відомстві. А якщо наша влада бажає якихось змін, можна подивитися на міністра охорони здоров'я Ляшка (Віктор Ляшко, – «Главком»), який 21-го року сидить у своєму відомстві. Або запитати того самого Ляшка стосовно автоматичної його відбудови. Мені здається, в нашій владі є чим займатися. Не можна ламати те, що працює. Хай розбираються з тим, що не працює», – вважає українка.

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Кияни вийшли на вулиці через звільненням міністра оборони Михайла Федорова
фото: glavcom.ua

Для ще однієї протестувальниці Михайло Федоров на посаді міністра оборони запам'ятався тим, що він «почав змінювати систему». Водночас його нинішня відставка, на думку українки, не має користі.

«Ну, по-перше, він відключив Starlink росіянам. Це допомогло військовим. Мій чоловік військовий. Я знаю, що він (Михайло Федоров, – «Главком») почав змінювати систему. Він почав вносити багато змін, які не подобаються теперішній владі. І просто через шість місяців, коли він тільки почав щось змінювати, його міняти, це абсолютно не принесе ніякої користі», – додала вона. Водночас до потенційного призначення міністром оборони Ігоря Клименка киянка ставиться «погано».

Нагадаємо, в інших містах України 16 липня також розпочалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. 

Зазначимо, відповідно до Конституції України, саме президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

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Теги: Київ Міноборони акція кадрові зміни протест Михайло Федоров Олександр Сирський

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