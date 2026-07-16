Картонковий майдан повертається? Фанати Федорова збираються у різних містах України (фото)

Відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони

У кількох містах України 16 липня розпочалися акції через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві ЗМІ.

Київ: люди збираються біля театру Франка

У центрі столиці учасники акції почали збиратися біля Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Люди приходять із державними прапорами та плакатами, на яких написано: «Коли результати будуть важливіші за амбіції», «Війна не пробачає помилок», «Дрони теж у відставку?».

За словами організаторів, акція спрямована проти кадрових перестановок в уряді та зміни керівництва Міністерства оборони. Вони стверджують, що виступають за збереження безперервності роботи оборонного відомства під час війни.

Львів: учасники виступають проти кадрових змін

Схожа акція проходить і у Львові. Учасники також виходять із плакатами на підтримку Федорова та закликають не допустити його відставки.

Організатори заявляють, що виступають проти, як вони стверджують, «заміни ефективних міністрів на зручних пристосуванців» і наголошують на важливості стабільності в секторі оборони під час повномасштабної війни.

Дніпро: протест розпочався з хвилини мовчання

У Дніпрі, за даними «Суспільного», на початку акції зібралося близько ста людей, однак кількість учасників поступово збільшується.

Перед початком заходу присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Після цього учасники розгорнули українські прапори та плакати із закликами залишити Федорова на посаді міністра оборони.

Миколаїв: на акцію вийшли кілька десятків людей

До акцій на підтримку Михайла Федорова долучився й Миколаїв. Біля будівлі міської ради зібралися 26 людей, які виступають проти кадрових змін в уряді, зокрема можливої відставки міністра оборони.

Учасники тримали плакати з написами «Москву тішить ваше рішення», «Міняйте полонених, а не Федорова» та іншими гаслами на підтримку очільника оборонного відомства.

За словами учасників акції, вони виступають проти зміни керівництва Міністерства оборони під час повномасштабної війни та закликають владу зберегти безперервність роботи відомства.

Мирні акції також проходять або розпочинаються в інших містах України. Зокрема, люди збираються у Тернополі, Івано-Франківську, Кривому Розі, Одесі, Житомирі, Вінниці та Чернігові.

Що передувало

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету Міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Напередодні міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Наприкінці допису Федоров подякував військовослужбовцям, працівникам Міністерства оборони, своїй команді та родині за підтримку. Він також наголосив, що має намір і надалі працювати над розвитком оборонних технологій.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони.