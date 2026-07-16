«Ми добре працювали». Єврокомісаріат відреагував на відставку Федорова

Андріс Кубілюс заявив, що ЄС може не схвалити такого рішення

Єврокомісар з питань оборони Андріс Кубілюс заявив, що Європейський Союз висуне питання до української влади стостовно відставки міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю «Європейській правді» .

«Ми дуже тісно співпрацювали й досі співпрацюємо з міністром Федоровим – і до, і особливо після того, як він очолив Міноборони. За цей період вдалося дійсно багато досягнути. Включаючи майже щоденні дипстрайки по Москві, Петербургу, в Омську, в Криму тощо», – сказав чиновник.

Кубілюс також додав, що його найбільше цікавить, хто в Україні тепер відповідатиме за оборону і що буде з новим очільником оборонного відомства. Щодо відставки Федорова Кубілюс зауважив, що Брюссель поставить питання Києву «чому таку людину замінюють».

«Для нас дуже важливо продовжувати те, що ми розпочали, особливо щодо фінансування України. Ми з міністром Федоровим добре праювали. Затверджений перший перелік озброєння, є перший часовий графік, що стосується виробництва дронів. Всі домовленості та процедури як з боку України, так і з боку ЄС працюють ефективно, і перші кошти вже надійшли в Україну», – заявив він.

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів, що викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Так, у Києві, Львові, Дніпрі, Миколаєві та інших містах сталися масштабні антиурядові акції протесту з закликом повернути Михайла Федорова на посаду.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Нагадаємо, серед претендентів на посаду глави українського уряду зараз фігурують чотири прізвища: гендиректор «Нафтогазу» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, сам Михайло Федоров та мер Харкова Ігор Терехов.

З цього приводу також почалася низка звільнень. Так, наприклад, заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров вже подав рапорт про своє звільнення.