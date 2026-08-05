Комунальне підприємство в Рівному придбало iPhone за майже 66 тис. грн

Закупівлю провели без використання електронної системи, а придбання профінансували за рахунок власних коштів підприємства

Комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської міської ради придбало смартфон Apple iPhone 17 Pro Max за 65,7 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Prozorro.

Договір із фізичною особою-підприємцем Ольгою Рак було укладено 24 липня. Підприємство придбало смартфон Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB Blue. Його мають доставити до 31 грудня 2026 року.

За даними сервісу Hotline, вартість цієї моделі в українських інтернет-магазинах становить від 59 493 до 73 490 грн, а у великих торговельних мережах – близько 66 999 грн. Отже, ціна закупівлі відповідає ринковій.

Закупівлю здійснили без використання електронної системи, оскільки вона була допороговою. Її профінансували за рахунок власних коштів підприємства, отриманих від господарської діяльності.

За інформацією YouControl, комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» із 2013 року очолює Валентин Ткачук. Підприємиця Ольга Рак, зареєстрована у 2021 році, отримала свій перший державний підряд.

Нагадаємо, раніше Теплицька селищна рада Вінницької області провела тендер на закупівлю трьох мобільних телефонів загальною вартістю 148,5 тис. грн. Йшлося про флагманську модель 2024 року – Samsung Galaxy S24 Ultra. Це один із найдорожчих смартфонів на ринку, оснащений потужним процесором, професійною камерою та інтелектуальними функціями AI.

Переможцем тендеру став єдиний учасник – ФОП Коваленко Антон Дмитрович. У раді пояснили «Главкому», що смартфони призначені не для посадовців, а для потреб фронту.