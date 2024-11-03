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Марго Роббі вперше стала мамою

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Марго Роббі народила першу дитину
Фото: Instagram Марго Роббі

Марго Роббі перебуває в стосунках із кінопродюсером Томом Акерлі від 2013 року

Австралійська акторка та продюсерка Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі «Барбі», вперше стала мамою. Про це пише видання Daily Mail.

В 34-річної артистки та її чоловіка, британського кінопродюсера Тома Акерлі, народився первісток, а саме синочок. Малюк нібито з'явився на світ ще 17 жовтня, однак пара ретельно це приховувала.

Загалом, наразі ані Марго, ані Том не дають публічних коментарів та не підтверджують новини про народження сина. Тим не менш, акторку востаннє бачили на публіці 13 жовтня. Окрім того, нещодавно Акерлі заскочили в магазині, коли той купував підгузки та ігристе, ймовірно, щоб відсвяткувати народження первістка.

Зазначимо, Марго Роббі перебуває в стосунках із кінопродюсером Томом Акерлі від 2013 року. Пара одружилася 2016-го, а в липні цього року артистка оголосила, що вагітна первістком.

Також читайте про найяскравіші образи кінозірок на червоній доріжці. Можна простежити, що цьогоріч акторки обрали нюдові та пастельні тони, які не впадають в очі. Навіть до червоної сукні було обрано молочний лак, як це зробила Ліза Коші.

Нагадаємо, китайська акторка приголомшила вбранням від українського дизайнера на «Оскарі» (фото). Лія Льюїс обрала український бренд Lever Couture.

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Теги: акторка Марго Роббі Барбі дитина

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