Мінсоцполітики анонсувало нову систему соцстрахування єПотенціал

Законопроєкт передбачає захист людини від звільнення через непрацездатність та оплату на відновлення здоров'я більше ніж на рік

Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону, який передбачає впровадження нової системи соціального страхування Вона називається єПотенціал та має на меті зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоровʼю, ефективнішою і забезпечити її максимальне відновлення. Про це йдеться на сайті відомства.

Законопроєкт передбачає низку змін. Зокрема, замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), інвалідність встановлюватимуть за висновками «мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів».

«Для визначення заходів підтримки буде проводитись оцінка працездатності, тобто здатності людини повернутися до роботи та отримувати власний дохід», – йдеться в повідомленні.

Мінсоцполітики зауважило, що для людей, які суттєво втратили здоровʼя та працездатність, страхові виплати зростуть. Якщо ж після реабілітації людина може працювати та забезпечувати себе самостійно, держава надасть допомогу у безплатних ліках, реабілітації, соцпослугах, працевлаштуванні та навчанні, за потреби.

Законопроєкт передбачає захист людини від звільнення через непрацездатність та оплату на відновлення здоров'я більше ніж на рік. Зокрема, серед інших змін:

запровадження алгоритму супроводу людини від реабілітації до працевлаштування і відновлення;

допомога у відновленні фізичного та психічного здоров'я, а також професійних навичок;

оплачувану реабілітацію до року;

збільшення страхової виплати під час реабілітації (реабілітаційний лікарняний типу Б) від 70% до 100% середньої заробітної плати;

якщо людина має довгий і складний процес відновлення після травми або хвороби, робоче місце за нею зберігатиметься понад чотири місяці;

можливість працювати частково, якщо реабілітація амбулаторна, зі збереженням лікарняних реабілітаційних виплат;

розмежовуються статуси інвалідності і працездатності.

«У рамках реформи статус інвалідності залишається без змін. Інвалідність буде встановлюватися за висновком мультидисциплінарної команди з використанням цифрових інструментів», — зазначає Мінсоцполітики.

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Кабмін готує законопроєкти, які стосуються комплексної пенсійної реформи.

До слова, міністр соціальної політики України Оксана Жолнович прогнозує запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.