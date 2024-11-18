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Німеччина підрахувала видатки на біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Німеччина підрахувала видатки на біженців з України
Витрати на біженців у Німеччині зростають
фото із відкритих джерел

Bild: Німеччина витратила 12,2 млрд євро на допомогу біженцям та мігрантам, левова частина з яких була витрачена на українців 

 

Майже кожне третє євро з усіх виплат з безробіття в Німеччині йде іноземцям. Про це пише видання Bild.

Витрати на біженців та мігрантів у Німеччині стрімко зростають. Якщо у 2021 році на підтримку переважно біженців та мігрантів було виділено 5,9 млрд євро, то минулого року ця сума склала вже 12,2 млрд євро – понад чверть усіх витрат на допомогу з безробіття (42,6 млрд євро).

У 2024 році, за прогнозами, ця сума зросте до 13,7 млрд євро, що становитиме майже 30% від загальних витрат. Про це свідчать дані Міністерства праці ФРН, надані на запит партії «Союз Сари Вагенкнехт» (BSW), які опинилися в розпорядженні Bild.

У 2023 році базову допомогу за статтею SGB II найчастіше отримували громадяни Афганістану (1,3 млрд євро), Сирії (3,5 млрд), України (5,8 млрд), а також громадяни Іраку (774 млн), Ірану (282 млн), Еритреї (172 млн), Сомалі (155 млн), Нігерії (125 млн) та Пакистану (112 млн).

Міністерство соціальної політики включає в розрахунки не тільки біженців, а й осіб, які «ніколи не проходили процедури отримання притулку або не мають статусу біженця». Яка їхня частка, відомство не уточнює. Дані не враховують німців із міграційним минулим.

Частка витрат на біженців та мігрантів у загальних витратах на допомогу різко зросла з 2021 року: з 16,6% до 29,2% (з січня по липень 2024 року). Причиною цього стала війна в Україні, через який до країни прибули понад 1,3 млн біженців, переважно жінки з маленькими дітьми.

Якщо включити до розрахунку німців із міграційним минулим, цифри були б ще вищими. Згідно з даними на жовтень 2024 року, 2,543 млн із 4,005 млн працездатних одержувачів допомоги мають міграційне минуле. До цієї групи входять люди, які народилися за межами Німеччини, або дітей таких батьків.

Міністерство праці при цьому зазначає, що майже 80% зростання зайнятості із соціальним страхуванням у Німеччині припадає на громадян України та восьми основних країн походження прохачів притулку. Представник відомства заявив в інтерв'ю Bild: «Ці люди беруть активну участь у житті суспільства і сплачують податки».

До слова, люди, які отримують державну допомогу (Bürgergeld) у Німеччині, зможуть уникнути нових обмежень через розбіжності всередині правлячої коаліції. Заплановані санкції для людей, які ухиляються від зустрічей у центрах зайнятості та відмовляються від запропонованих робочих місць, швидше за все, не будуть запроваджені.

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Теги: Німеччина податки соцвиплати війна мігранти українці безробіття біженці

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