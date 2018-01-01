За рік адмінмежу з окупованим Кримом перетнули понад 2,5 млн осіб

Найбільше навантаження припало на серпень: в Криму – майже 360 тисяч осіб перетнули адмінмежу

У 2017 році адміністративну межу з окупованим Росією Кримом перетнули 2 млн 513 тис. 300 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та питань внутрішньо переміщених осіб. «У 2017 році лінію зіткнення на Донбасі перетнули 11 331,6 тисяч осіб, адміністративну межу з АР Крим –



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Пункт пропуску на адмінмежі з Кримом

Найбільше навантаження припало на серпень: в Криму – майже 360 тисяч осіб перетнули адмінмежу

У 2017 році адміністративну межу з окупованим Росією Кримом перетнули 2 млн 513 тис. 300 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та питань внутрішньо переміщених осіб.

«У 2017 році лінію зіткнення на Донбасі перетнули 11 331,6 тисяч осіб, адміністративну межу з АР Крим – 2 513,3 тисяч осіб» – йдеться у повідомленні.

Найбільше навантаження припало на серпень: на сході – близько 1 188 тисяч осіб, в Криму – майже 360 тисяч осіб.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.

Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою».

Також командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.

Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман чекає від Путіна повернення Криму разом із флотом.