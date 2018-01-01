За рік адмінмежу з окупованим Кримом перетнули понад 2,5 млн осіб
- Сьогодні, 07:06
-
Розсилка
Пункт пропуску на адмінмежі з Кримом
Найбільше навантаження припало на серпень: в Криму – майже 360 тисяч осіб перетнули адмінмежу
У 2017 році адміністративну межу з окупованим Росією Кримом перетнули 2 млн 513 тис. 300 осіб.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та питань внутрішньо переміщених осіб.
«У 2017 році лінію зіткнення на Донбасі перетнули 11 331,6 тисяч осіб, адміністративну межу з АР Крим – 2 513,3 тисяч осіб» – йдеться у повідомленні.
Найбільше навантаження припало на серпень: на сході – близько 1 188 тисяч осіб, в Криму – майже 360 тисяч осіб.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія готова повернути з окупованого Криму Україні військову техніку.
Чубаров назвав заяву Путіна про повернення кораблів «принизливою подачкою».
Також командувач ВМС розповів, яку техніку з Криму Росія хоче передати Україні.
Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко різко розкритикувала заяву президента Росії Володимира Путіна про можливість повернення Україні військової техніки, захопленої російськими військами під час окупації Криму.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман чекає від Путіна повернення Криму разом із флотом.