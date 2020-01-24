Фахівці порадили, як повністю видалити дані з гаджетів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для очищення SSD-накопичувачів необхідна спеціальна утиліта, яку можна знайти на веб-сайті виробника комп'ютера

Недостатньо провести лише форматування жорсткого диска, оскільки інформацію попереднього користувача можна відновити з накопичувача

Фахівці міжнародної IT-компанії ESET– експерта в галузі кіберзахисту дали рекомендації, як повністю видалити інформацію з комп'ютерів і смартфонів перед продажем без можливості подальшого відновлення.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За даними IT-фахівців, недостатньо провести лише форматування жорсткого диска, оскільки інформацію попереднього користувача можна відновити з накопичувача. Процес очищення жорсткого диска відрізняється в залежності від операційної системи.

У компанії ESET уточнили, що власники Mac можуть легко очистити диск за допомогою вбудованої дискової утиліти. Тоді як на ноутбуках і комп'ютерах операційної системи Windows така можливість відсутня, тому користувачам доведеться пошукати спеціальні інструменти в інтернеті. Спеціалісти ESET додали, що для очищення SSD-накопичувачів необхідна спеціальна утиліта, яку можна знайти на веб-сайті виробника комп'ютера.

«Якщо ви добре розбираєтеся в роботі девайсів, можна застосувати більш радикальний метод — фізичне пошкодження пристрою. В іншому випадку, ви повинні звернутися в спеціалізовану службу, яка використовує машини для утилізації вашого диска», - йдеться в повідомленні.

Що стосується смартфонів, за словами IT-експертів, більшість з них мають власні вбудовані утиліти для очищення. «Перед здійсненням очищення користувачам iPhone спочатку рекомендується вийти з усіх служб, таких як iTunes, iCloud, AppStore і інших. Після цього потрібно перейти в меню «Налаштування»> «Стандартні»> «Перевстановлення» і натиснути «Стерти контент і налаштування», - повідомили в компанії ESET.

Згідно з даними IT-експертів, для смартфонів операційної системи Android процес очищення може відрізнятися в залежності від виробника, проте загальний принцип залишається схожим. Спеціалісти ESET рекомендують почати з деактивації заходів безпеки, таких як блокування екрана, а потім можна перейти до видалення даних облікових записів для входу. «Також перед очищенням деяких смартфонів варто шифрувати дані на ньому, а вже після цього повернути пристрій до заводських налаштувань. Крім цього, не забудьте витягнути SD-карту з телефону», - підсумували в компанії ESET.



За даними компанії ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування. Компанія ESET – провідний розробник рішень в області комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки.

