Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки
Запасу палива дизель-генераторів вистачить на десять діб
фото ілюстративне

Через обстріл окупантів о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія, з якої для власних потреб живилась ЗАЕС

Російські загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу. Про це повідомили в «Енергоатомі».

«Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався.

«У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – зазначають в «Енергоатомі».

Фахівці наголошують, що подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару.

ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператора – Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об‘єкта.

Нагадаємо, на початку травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною

Теги: окупанти Енергоатом Запорізька АЕС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МАГАТЕ наближається до «угоди» між Україною і Росією щодо Запорізької АЕС
Глава МАГАТЕ має намір представити угоду про захист Запорізької АЕС в ООН
13 травня, 01:13
Окупація ЗАЕС: Україна та Франція звернулись до росіян
Окупація ЗАЕС: Україна та Франція звернулись до росіян
15 травня, 08:13
Сьогодні на ЗАЕС залишається працювати близько 2,5 тис. атомників
Повертати голову вбік – заборонено: як окупанти тероризують працівників ЗАЕС
16 травня, 17:25

Суспільство

Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
Україна відзначає 936 років від дня перенесення мощей святого Миколая
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці
Окремі вагони для чоловіків та жінок: як на ініціативу відреагували українці
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки
ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки
Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)
Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)
Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня
Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
55K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
49K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
23K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
19K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
9905
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту