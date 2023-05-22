ЗАЕС перейшла в режим блекауту. «Енергоатом» заявив про ризик ядерної небезпеки

Через обстріл окупантів о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія, з якої для власних потреб живилась ЗАЕС

Російські загарбники всьоме ставлять під ризик ядерну та радіаційну безпеку всього світу. Про це повідомили в «Енергоатомі».

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«Внаслідок безглуздого терористичного обстрілу рашистами в ніч на 22 травня, о 5:26 відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС. Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року), ЗАЕС переходить в режим блекауту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався.

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«У разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу», – зазначають в «Енергоатомі».

Фахівці наголошують, що подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники покинути територію станції і міста-супутника Енергодару.

ЗАЕС негайно має повернутись під повний контроль законного оператора – Енергоатому, з подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації з поновленням ядерної і радіаційної безпеки об‘єкта.

Нагадаємо, на початку травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною.