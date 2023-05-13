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Глава МАГАТЕ має намір представити угоду про захист Запорізької АЕС в ООН

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава МАГАТЕ має намір представити угоду про захист Запорізької АЕС в ООН
МАГАТЕ наближається до «угоди» між Україною і Росією щодо Запорізької АЕС
фото з відкритих джерел

Радбез ООН розгляне пропозицію МАГАТЕ про зону безпеки довкола Запорізької АЕС 

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі планує у травні презентувати у Радбезі ООН угоду з Україною та Росією про захист Запорізької АЕС. Про це повідомляє Reuters.

У розмові з журналістами Гроссі сказав, що він «продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції». 

За інформацією джерел, Україна підтримує угоду щодо безпеки ЗАЕС, проте позиція Росії залишається незрозумілою.

Співрозмовники видання з дипломатичних кіл розповіли, що Гроссі планує оприлюднити пункти щодо захисту ЗАЕС, які до того часу мають бути підтримані РФ і Україною.

За даними видання, плани Гроссі щодо ЗАЕС кілька разів змінювалися через критику з боку України та РФ: початковий план полягав у створенні «захисної зони» навколо станції, але потім від цієї ідеї відмовилися. Наразі МАГАТЕ хоче заборонити розміщення важкої зброї на території атомної станції, але поки немає розуміння, що саме вважати важкою зброєю.

Співрозмовники видання повідомили, що пропозиції МАГАТЕ також мають включати відсутність військового персоналу на ЗАЕС, але Росія продовжує наполягати на тому, що озброєні люди там не підпадають під категорію військових: РФ стверджує, що станцію охороняють співробітники Росгвардії.

Раніше повідомлялося, що конгресмен Грегорі Мікс (демократ від штату Нью-Йорк) вніс до Палати представників Конгресу США ініціативу, яка передбачає введення санкцій щодо «Росатому», а також будь-якої фізичної чи юридичної особи, яка наражає на небезпеку Запорізьку атомну електростанцію.

Читайте також: Ситуація навколо ЗАЕС стає потенційно небезпечною – МАГАТЕ
Теги: росія Радбез ООН Україна МАГАТЕ переговори

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