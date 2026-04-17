Начальник ВМС Ірану назвав морську блокаду Трампа «піратством та крадіжкою»

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Раніше американській військові повідомили, що з моменту запровадження блокади на початку цього тижня повернули Ірану 19 кораблів 

Командувач іранського флоту Шахрам Ірані розкритикував дії США, заявивши, що морська блокада Дональда Трампа фактично шкодить союзникам Вашингтона, а не Тегерану. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами іранського воєначальника, обмеження з боку США є лише гучними заявами, які ігноруються, водночас Іран офіційно оголосив Ормузьку протоку вільною для проходу торговельних суден.

Проте американська сторона наводить інші дані: за інформацією військових США, з моменту оголошення блокади на початку тижня було розвернуто вже 19 кораблів, що прямували до Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. 

Як зазначив очільник Білого дому, Ормузька протока «більше не буде використана як зброя проти світу». «Іран погодився ніколи більше не закривати Ормузьку протоку. Вона більше не буде використана як зброя проти світу!» – заявив глава Білого дому.

Також Дональд Трамп зазначив, що США продовжать морську блокаду Ірану. Вона триватиме, «доки угода з Іраном не буде завершена на 100%». 

«Ормузька протока повністю відкрита і готова до роботи та повного проходження суден, але морська блокада залишатиметься в повній силі та дії щодо Ірану лише до того часу, поки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес повинен пройти дуже швидко, оскільки більшість питань вже вирішено в результаті переговорів», – написав він.

