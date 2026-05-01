Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих (фото)

Наталія Порощук
Триває ліквідація наслідків удару
Унаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки

Уночі російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеси. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, в області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

фото: Сергій Лисак/Telegram
На місцях подій працюють всі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району. Наслідки повідомляє Оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки. 

Читайте також:

Читайте також

Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе
29 квiтня, 11:42
Голова МЗС Ірану обговорив з Путіним війну з США
27 квiтня, 22:53
Трамп поговорив із Путіним та пояснив, що заважає завершити війну в Україні
26 квiтня, 19:38
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
21 квiтня, 16:59
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
13 квiтня, 15:21
РФ посилила інформаційні атаки: заява литовської армії
7 квiтня, 21:37
Україна встановила шість нових станцій з моніторингу якості повітря
7 квiтня, 12:40
Посол ЄС в Україні під час прогулянки знайшла уламок ворожого безпілотника
6 квiтня, 08:52
Папа Лев закликав світ зупинити війни
5 квiтня, 08:51

Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
Масована атака на Одесу: влада повідомила наслідки (фото)
Окупанти атакували Ізмаїл: пошкоджено райлікарню, постраждали люди
У Чорноморську через російську атаку в море вилилися тисячі тонн олії (фото)
Масована атака на Одесу: рятувальники показали наслідки (фото, відео)
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Сьогодні, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Вчора, 20:01
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Вчора, 17:59
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Вчора, 17:30
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
Вчора, 10:45
День прикордонника України: історія свята, яскраві листівки, вітання у віршах та прозі
Вчора, 06:45

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
