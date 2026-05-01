Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих (фото)

Унаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки

Уночі російська терористична армія атакувала цивільну інфраструктуру Одеси. Унаслідок цього постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхових житлових будинки. На місцях влучань зруйновано квартири, виникли пожежі. Постраждало двоє людей, їм надається уся необхідна допомога.

фото: Сергій Лисак/Telegram

Зокрема, в області також зафіксовано пошкодження портової інфраструктури.

На місцях подій працюють всі профільні служби, тривають роботи з ліквідації наслідків.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одещини. Під ударом опинились об'єкти Ізмаїльського району. Наслідки повідомляє Оперативний штаб Ізмаїльської РДА.

Також цієї ночі росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання в багатоповерхівки.