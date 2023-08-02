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Хвилина мовчання: згадаймо майстра спорту та розвідника Олега Сірого

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо майстра спорту та розвідника Олега Сірого
Олег мужньо й самовіддано захищав рідну країну
фото: Mary Grey / facebook

Чоловік вправно володів лижами й працював рятувальником на одному із курортів Карпат

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олега Сірого.

8 травня цього року у боях під Бахмутом на Донеччині загинув 34-річний майстер спорту України з веслувального слалому Олег Сірий. Він усе життя займався спортом. Неодноразово ставав чемпіоном та призером української першості. Брав участь у чемпіонатах Європи з гребного слалому.

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Олегу було 34 роки
фото: Mary Grey / facebook

Незадовго до повномасштабного вторгнення РФ спортсмен у складі команди Вінницької області посів друге місце на Кубку України з водного туризму. У цьому виді він також отримав майстра спорту і неодноразово ставав чемпіоном країни.

Також чоловік вправно володів лижами й працював рятувальником на одному із курортів Карпат. Саме там 24 лютого 2022 року його й застала повномасштабна війна з Росією.

«Росіянам привіт! Хлопці, «гарний» у вас президент, бл*дь. З'їжте його або спалить разом із Кремлем вашим», –  записав спортсмен відео в горах.

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Допис, поширений Oleg Siryi (@oleg_siryi)

Однак швидко стало зрозуміло, що на безвільних росіян розраховувати не доводиться. Незабаром Олег повернувся додому, взяв у руки зброю і подався на фронт, щоб самому захищати свою родину та країну від російських окупантів. В армії Сірий служив у розвідці.

«Багато років спільно і гідно робили з Олегом одну справу – представляли вінницький веслувальний слалом на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Людина-оптиміст, людина-посмішка, людина-герой», – згадав колега загиблого.

На жаль, чергове завдання під Бахмутом стало для веслувальника фатальним. 

У захисника залишились дружина та маленька донька.

Олег із дружиною
Олег із дружиною
фото: Mary Grey / facebook
Олег із сімʼєю
Олег із сімʼєю
фото: Mary Grey / facebook

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

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Теги: спорт війна пам'ять смерть військові

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