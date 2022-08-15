Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
Власник дитячої майстерні взяв у руки зброю і став на захист України
фото: facebook.com/kuzmith

Мешканець Борисполя відмовився від сестри, яка підтримує дії Путіна

Власник «Дитячої майстерні Ку» у Борисполі Сергій Кузьмич показав переписку із рідною сестрою, що живе у Росії. Відповідний пост виклав на своїй сторінці у Facebook.

Мешканець Борисполя, який взяв у руки зброю і став на захист України, розповів, що за вісім років війни з російськими окупантами, так і не міг нічого пояснити рідній сестрі.

«Подумав і вирішив викласти це. Моя власна трагедія. Вісім років я не міг нічого пояснити сестрі. Вісім років я чув від інших близких і друзів, що я неправий. Вісім років я чекав від когось допомоги, щоб хтось інший міг поговорити з нею. Навіть чув, що не вмію розмовляти із сестрою. Або взагалі з людьми. І майже те саме з мамою. Психологічне питання? Ні. Питання психіатрії груп», – написав Кузьмич.

Він також опублікував переписку зі своєю сестрою.

Спочатку жінка написала, що молиться і ставить свічки в церкві за свого старшого сина, племінника і брата, які воюють. «Кожний день ми думаємо і переживаємо за вас усіх. В церкві ставимо свічки за всіх воїнів. Для нас немає різниці», – написала жінка.

Як виявилося старший син колишньої українки пішов воювати проти України, проти свого брата і дядька, які воюють з російськими окупантами.

«Обговорювати немає що. Думала, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Помилилася. Відповідаю. Моя країна бореться за рускій мір із колективним Заходом проти фашизму на вашій території. Мій син захищає Донбас. Передай своїй дружині, що буряти закінчилися, настала черга моїх синів. Слава Росії, Крим наш, перемога буде за нами», – написала сестра мешканцю Борисполя.

Сергій написав, що всі ці вісім років мав надію, що сестра розуміє, що відбувається, але як виявилося, у сестри «замість мозку густий холодець».

Нагадаємо, родичі та друзі в Росії є майже у половини українців, які мешкають в містах віком від 14 до 55 років. З них дві третини, 64%, мали спілкування з росіянами після початку повномасштабного вторгнення РФ.  23% українців відповіли, що росіяни цитують їм тези російської пропаганди та намагаються переконати, що РФ визволяє Україну.  Такі результати були отримані під час дослідження «100 днів. Українці та війна», яке проводилося з 1-4 червня 2022. 

Тим часом Росію масово покидають мігранти з держав СНД.

Читайте також: Хороші росіяни існують. Але диявол у деталях

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
Спекотно, але з грозами: прогноз погоди в Україні на 15 серпня
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Житомир залишився без водопостачання: названа причина
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя
Чекають на автобус серед руїн: страшне фото з окупованого Маріуполя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Хто потрібен у війську та як далі триватиме мобілізація: відповідь полковника СБУ
65K
Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста
57K
Загинув один із найкращих пілотів Збройних сил
56K
Найжорсткіший опалювальний сезон в історії. Нардеп звернувся до українців
56K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
52K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)

Новини

Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 15 серпня
Сьогодні, 09:19
Тайра розповіла, чому найближчим часом не повернеться на фронт
Сьогодні, 09:14
Гайдай підтвердив знищення «вагнерівців» у Попасній
Сьогодні, 08:58
На Луганщині окупанти планують зносити сотні пошкоджених будинків
Сьогодні, 08:45
Обстріл Нікополя: Вілкул повідомив, куди влучили окупанти
Сьогодні, 08:29
Воїни відбили кілька наступів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту