«Буряти закінчилися, настала черга моїх синів». Українець показав переписку із сестрою-путіністкою

Мешканець Борисполя відмовився від сестри, яка підтримує дії Путіна

Власник «Дитячої майстерні Ку» у Борисполі Сергій Кузьмич показав переписку із рідною сестрою, що живе у Росії. Відповідний пост виклав на своїй сторінці у Facebook.

Мешканець Борисполя, який взяв у руки зброю і став на захист України, розповів, що за вісім років війни з російськими окупантами, так і не міг нічого пояснити рідній сестрі.

«Подумав і вирішив викласти це. Моя власна трагедія. Вісім років я не міг нічого пояснити сестрі. Вісім років я чув від інших близких і друзів, що я неправий. Вісім років я чекав від когось допомоги, щоб хтось інший міг поговорити з нею. Навіть чув, що не вмію розмовляти із сестрою. Або взагалі з людьми. І майже те саме з мамою. Психологічне питання? Ні. Питання психіатрії груп», – написав Кузьмич.

Він також опублікував переписку зі своєю сестрою.

Спочатку жінка написала, що молиться і ставить свічки в церкві за свого старшого сина, племінника і брата, які воюють. «Кожний день ми думаємо і переживаємо за вас усіх. В церкві ставимо свічки за всіх воїнів. Для нас немає різниці», – написала жінка.

Як виявилося старший син колишньої українки пішов воювати проти України, проти свого брата і дядька, які воюють з російськими окупантами.

«Обговорювати немає що. Думала, що у будь-якій ситуації треба залишатися людьми. Помилилася. Відповідаю. Моя країна бореться за рускій мір із колективним Заходом проти фашизму на вашій території. Мій син захищає Донбас. Передай своїй дружині, що буряти закінчилися, настала черга моїх синів. Слава Росії, Крим наш, перемога буде за нами», – написала сестра мешканцю Борисполя.

Сергій написав, що всі ці вісім років мав надію, що сестра розуміє, що відбувається, але як виявилося, у сестри «замість мозку густий холодець».

Нагадаємо, родичі та друзі в Росії є майже у половини українців, які мешкають в містах віком від 14 до 55 років. З них дві третини, 64%, мали спілкування з росіянами після початку повномасштабного вторгнення РФ. 23% українців відповіли, що росіяни цитують їм тези російської пропаганди та намагаються переконати, що РФ визволяє Україну. Такі результати були отримані під час дослідження «100 днів. Українці та війна», яке проводилося з 1-4 червня 2022.

Тим часом Росію масово покидають мігранти з держав СНД.