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    Заморозки і штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

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    Заморозки до -3 і штормовий вітер накриють частину областей у суботу - Заморозки і штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня
    Заморозки до -3 і штормовий вітер накриють частину областей у суботу
    Фото з відкритих джерел

    У суботу, 9 жовтня, на півдні країни можливі невеликі дощі

    Погода в суботу 9 жовтня, в Україні буде сухою, але холодною. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    Так, за прогнозами синоптиків, в суботу, 9 жовтня, опади в країні не очікуються. Вітер буде дути з північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с, в південних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

    На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3 ... +3 градуси, вдень +9 ... +14 градусів.

    На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1 ... +7 градусів, вдень +9 ... +14 градусів.

    На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... +3 градуси, вдень +8 ... +14 градусів.

    Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня
    Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня

    У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2 ... +4 градуси, вдень +8 ... +15 градусів.

    На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3 ... +4 градуси, вдень +9 ... +16 градусів.

    У Києві на вихідних буде сухо. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.Температура вночі +1-3 тепла, вдень +11-13 градусів.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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    Заморозки і штормовий вітер: прогноз погоди в Україні на 9 жовтня