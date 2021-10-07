Морози близько. Синоптики попередили про суттєве похолодання

Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0..-2

Завтра у деяких регіонах температура повітря опуститься до мінус двох градусів

Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься у північних та східних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня, температура повітря опуститься до -2.

Графіка Укргідрометцентру

Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0..-2. На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0..-2. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3..-1.

На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7. На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4..-2.

Раніше синоптики попередили про заморозки на ґрунті.

Також за прогнозом метеорологів до кінця тижня в Україні суттєво похолодає.