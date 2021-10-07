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    Морози близько. Синоптики попередили про суттєве похолодання

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    Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0..-2 - Морози близько. Синоптики попередили про суттєве похолодання
    Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0..-2
    фото з відкритих джерел

    Завтра у деяких регіонах температура повітря опуститься до мінус двох градусів

    Перші морози прийдуть в Україну 8 жовтня. Температура повітря опуститься у північних та східних областях, повідомляє Укргідрометцентр.

    В Україну прийдуть перші морози 8 жовтня, температура повітря опуститься до -2.

    Графіка Укргідрометцентру
    Графіка Укргідрометцентру

    Вдень на півночі країни буде +10+13, а вночі 0..-2. На сході вдень очікується +11+13, а вночі 0..-2. У центральних регіонах температура повітря вдень складе +11+13, а вночі +3..-1.

    На півдні країни вдень буде +11+14, а вночі +3+7. На заході вдень очікується +11+17, а вночі +4..-2.

    Раніше синоптики попередили про заморозки на ґрунті.

    Також за прогнозом метеорологів до кінця тижня в Україні суттєво похолодає.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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    Морози близько. Синоптики попередили про суттєве похолодання