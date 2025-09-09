Головна Країна Суспільство
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом
фото: Влада Молчанова/Facebook

Засновниця компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова заявляє, що справа, в якій НАБУ вручило їх підозру, «притягнута за вуха»

Українська бізнесменка, засновниця компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Влада Молчанова повідомила, що готується до суду у зв'язку з висунутою їй підозрою НАБУ. За даними підприємиці, спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї, матері шістьох дітей, наймолодший син якої ще немовля, заставу у 300 млн грн. Про це йдеться у заяві Влади Молчанової, інформує «Главком».

Молчанова зауважила, що для «корупціонерів, які обкрадають бюджет», застава призначається у десятки разів менше. «Я – бізнесвумен і до жодних державних потоків стосунку не маю. Створені мною компанії будують сотні тисяч квадратних метрів житла на рік, забезпечують тисячі робочих місць, беруть на себе обов'язки добудовувати за збанкрутілими забудовниками... і не мають жодних невиконаних зобовʼязань за 23 роки існування. Я нікуди не втікала на початку повномасштабного вторгнення та не збираюся втікати. Не ховаю по закордонах дітей. Готова до боротьби, незважаючи на те, що тільки відійшла від пологів», – написала Молчанова.

Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом фото 1

Підприємиця заявила впевненість, що зможе довести «безпідставність підозри у цій брехливій, притягнутій за вуха справі». 

Раніше Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це «замовною спецоперацією», запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію. 

За її словами, розслідування триває понад чотири роки і виглядає як свідомо замовне. "Це прискорення справи стало навмисним саме зараз", – підкреслила вона. Підприємиця зазначила, що знає, хто стоїть за цією спецоперацією, і які вказівки давалися в останні дні, аби вплинути на бізнес підприємств, з якими вона була чи є пов’язана.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру в заволодінні 18 гектарами землі вартістю понад 160 млн грн колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, а також його адвокатам. У цій справі підозру отримала і Влада Молчанова. 

