Застава 300 млн для матері шістьох дітей. Відома підприємиця зробила заяву перед судом

Засновниця компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова заявляє, що справа, в якій НАБУ вручило їх підозру, «притягнута за вуха»

Українська бізнесменка, засновниця компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Влада Молчанова повідомила, що готується до суду у зв'язку з висунутою їй підозрою НАБУ. За даними підприємиці, спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає від неї, матері шістьох дітей, наймолодший син якої ще немовля, заставу у 300 млн грн. Про це йдеться у заяві Влади Молчанової, інформує «Главком».

Молчанова зауважила, що для «корупціонерів, які обкрадають бюджет», застава призначається у десятки разів менше. «Я – бізнесвумен і до жодних державних потоків стосунку не маю. Створені мною компанії будують сотні тисяч квадратних метрів житла на рік, забезпечують тисячі робочих місць, беруть на себе обов'язки добудовувати за збанкрутілими забудовниками... і не мають жодних невиконаних зобовʼязань за 23 роки існування. Я нікуди не втікала на початку повномасштабного вторгнення та не збираюся втікати. Не ховаю по закордонах дітей. Готова до боротьби, незважаючи на те, що тільки відійшла від пологів», – написала Молчанова.

Підприємиця заявила впевненість, що зможе довести «безпідставність підозри у цій брехливій, притягнутій за вуха справі».

Раніше Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це «замовною спецоперацією», запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію.

За її словами, розслідування триває понад чотири роки і виглядає як свідомо замовне. "Це прискорення справи стало навмисним саме зараз", – підкреслила вона. Підприємиця зазначила, що знає, хто стоїть за цією спецоперацією, і які вказівки давалися в останні дні, аби вплинути на бізнес підприємств, з якими вона була чи є пов’язана.

Зазначимо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру в заволодінні 18 гектарами землі вартістю понад 160 млн грн колишньому народному депутату від Партії регіонів Юрію Іванющенку, а також його адвокатам. У цій справі підозру отримала і Влада Молчанова.