Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Доступ до Дніпра. Прокуратура просить команду Кличка прибрати паркани
Паркани, які перекривають прохід на набережну Дніпра, досі стоять
фото: пресслужба Київської міської прокуратури

Прокуратура наголошує: прибрати паркани на набережній мають відповідні міські служби

Київська міська прокуратура звернулася до Київради з вимогою виконати рішення Верховного Суду та забезпечити вільний доступ мешканців до набережної Дніпра в Дарницькому районі, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone. Про це повідомиа пресслужба Київської міської прокуратури, інформує «Главком».

Йдеться про ділянку біля житлового комплексу на Дніпровській набережній, 14. Раніше приватна компанія зареєструвала набережну як свою власність і обмежила прохід, встановивши паркани та ворота.

19 серпня повідомлялося: Верховний Суд визнав, що такі споруди не можуть перебувати у приватній власності, адже вони розташовані на землях прибережної захисної смуги й належать громаді. Тому до набережної має бути вільний доступ усіх громадян, не лише мешканців розташованого поруч житлового комплексу.

Нагадаємо, що посилаючись саме на право власності, приватне товариство закрило цю територію парканами та не пускало людей, які не мешкають у прилеглому житловому комплексі, на набережну затоки Дніпра.
Наразі попри рішення Верховного Суду, ухвалене за позовом Київської міської прокуратури, яким право володіння приватної структури на гідротехнічні споруди скасовано, численні паркани, що перекривають прохід до набережної, добровільно не демонтовано.

Прокуратура наголошує: прибрати їх мають відповідні міські служби.

фото: Пресслужба Київської міської прокуратури
фото: Пресслужба Київської міської прокуратури
фото: Пресслужба Київської міської прокуратури
Нагадаємо, Верховний Суд України ухвалив рішення, яке повертає доступ до набережної Дніпра для всіх мешканців Києва. Йдеться про ділянку в урочищі Берковщина (Дарницький район), яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу River Stone на вулиці Дніпровській набережній, 14.

Раніше перший міський голова Києва Леонід Косаківський розкритикував міську владу та особисто Віталія Кличка через ситуацію навколо забудови на місці колишнього Печерського торгового центру на вулиці Омеляновича-Павленка, 4. За його словами, дозвіл на будівництво нового багатофункціонального комплексу (БФК) був виданий з низкою серйозних порушень.

