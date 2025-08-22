Головна Країна Події в Україні
Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч

Вибухи в Росії, уражено нафтопровід «Дружба», виступ Трампа: головне за ніч
Головні новини ночі проти 22 серпня
фото ілюстративне

Цієї ночі росіяни з різних регіонів скаржились на вибухи

Дрони атакували Волгоград, уражено нафтопровід «Дружба», зустріч Трампа з нацгвардійцями та поліцією у Вашингтоні.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 серпня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Атака на Волгоград

У ніч на 22 серпня дрони масовано атакували Волгоград. Очевидці повідомляють про активну роботу ППО. 

Як зазначили очевидці, над Волгоградом пролунало більше ніж десять вибухів, кажуть, що дрони летіли низько над містом, було чути звук моторів і видно спалахи у небі над Волгою.

Жителі також повідомили про сильні звуки вибухів у сусідньому Волжському.

Внаслідок падіння уламків на півдні Волгограда виникли займання сухої трави, однак інформації про постраждалих немає. У зв’язку з атакою в аеропорту Волгограда введено спеціальний план «Килим».

Нафтопровід «Дружба»

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» показав пожежу на нафтоперекачувальній станції «Унеча» в Брянській області після чергової атаки дронів.

Саме ця станція є одним із ключових вузлів магістрального нафтопроводу «Дружба» , який забезпечує транспортування російської нафти до країн Європи. 

«Мандрівка Птахів СБС хробачими НПЗ продовжується…», – написав «Мадяр». 

Нафтопровід «Дружба» останнім часом став однією з головних цілей атак. Зокрема, через перебої з його роботою вже кілька днів нарікають угорські партнери, які залежать від постачання пального з Росії.

Виступ Трампа

Дональд Трамп виступив у Вашингтоні перед поліцейськими та військовими, які беруть участь в операції з посилення безпеки в місті. Він подякував правоохоронцям і Нацгвардії, пообіцяв, що влада зробить столицю «найкращою у світі», і заявив, що злочинність уже зменшилась. Трамп наголосив, що «це не жарти» і федеральна влада серйозно взялася за порядок.

Він також сказав, що звернеться до Конгресу з проханням профінансувати проекти благоустрою – від освітлення парків і прибирання графіті до ремонту доріг. На знак підтримки сил, задіяних в операції, він привіз піцу та гамбургери.

Нетаньягу про переговори та звільнення заручників

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив, що його країна готова негайно відновити переговори про звільнення всіх заручників, яких утримують у Газі, а також про завершення майже дворічної війни. Водночас він наголосив, що будь-яка угода має відповідати інтересам Ізраїлю.

Виступаючи перед солдатами біля кордону з Газою, Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль продовжує реалізовувати план перемоги над ХАМАС та підготовку до захоплення міста Газа. Цю операцію раніше схвалив кабінет безпеки, попри заклики союзників Ізраїлю переглянути наміри.

