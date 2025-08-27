Де купувати товари для відбудови? Глава Держаудитслужби нагадала чиновникам та бізнесу ключову умову

Алла Басалаєва зазначила, що замовники не можуть купувати товари у будь-якій країні, навіть якщо вони дешевші

Однією з умов програми Ukraine Facility є закупівля послуг чи устаткування від відповідних постачальників

Одна з ключових умов програми Ukraine Facility – це чіткі правила закупівлі послуг та устаткування. Як нагадала голова Держаудитслужби Алла Басалаєва в інтерв'ю «Главкому», замовники не можуть купувати товари у будь-якій країні, навіть якщо вони дешевші.

Перелік постачальників оприлюднений на сайті Міністерства економіки України, і він охоплює переважно країни ЄС. При цьому в списку немає не лише Китаю чи Туреччини, а навіть Великої Британії та США. «У нас, на жаль, до цих норм дочиталися пізніше. Хоча ми просили Мінекономіки, щоб уникнути непорозумінь, затвердити ці правила розпорядчим документом і донести його до всіх замовників», – каже голова Держаудитслужби .

За словами Басалаєвої, замовники мають також дотримуватися інших вимог:

зберігати всі документи протягом п’яти років;

при перевірках забезпечувати контроль до кінцевого освоювача коштів;

на об’єктах, що фінансуються за програмою, обов’язково має бути табличка «Зроблено за кошти Європейського Союзу».

«Коли ми перебуваємо у відрядженнях в ЄС, бачимо: якщо об’єкт фінансує Європейський Союз, а не бюджет відповідної країни, всюди розміщене відповідне маркування. Тобто нічого надзвичайного. Однак у нас, можливо, вчасно комусь не довели, що це відбувається за кошти Ukraine Facility», – поділилась держслужбовиця.

Нагадаємо, Ukraine Facility – програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Ці гроші – не подарунок. Вони прив’язані до зобов’язань, зокрема – виконати низку реформ. Для четвертого траншу Україна не втілила вчасно три з них. Вони стосувалися оновлення законодавства по АРМА, добору суддів ВАКС і децентралізації. Наступний транш становитиме на €1,5 млрд менше, ніж планували. З березня минулого року ми вже отримали за програмою Ukraine Facility €19,5 млн.

Близько 1,1 млрд євро з недонарахованих 1,5 млрд євро четвертого траншу допомоги за програмою Ukraine Facility надійдуть в Україну в кінці жовтня – листопаді у разі виконання українською стороною двох з трьох наразі невиконаних індикаторів програми за перший квартал 2025 року.

Протягом 2024-2027 років Україна отримає 50 млрд євро від ЄС

На Prozorro з 1 січня до 31 липня 2025 року нараховується понад 2 тис. закупівель, які фінансують коштом ініціативи Ukraine Facility на суму 14,3 млрд грн. З них понад тисяча вже завершена, сума укладених контрактів – 6,8 млрд грн. Зауважимо, що в тексті інформація саме про укладені договори, а не фактично сплачені гроші.

Найбільше коштів заклали на будівництво та поточні ремонти – 5,3 млрд грн. Ще 1,6 млрд грн – на шкільні автобуси. За очікуваною вартістю 71% закупівель провели через відкриті торги з особливостями, майже 25% – за запитом цінових пропозицій, 4% – прямими угодами. За даними BI Prozorro, у середньому в закупівлях брали участь два учасники.

До слова, Міністерство інфраструктури, яке запровадило так званий «укрупнений показник вартості» (УПВ), створило вкрай суперечливу систему ціноутворення при виконанні державних замовлень з будівництва. Її суть – звести все до одного усередненого показника, що дає велике поле для маніпуляцій.