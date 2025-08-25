Головна Світ Економіка
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
Британський уряд замовив такий тип моргу для зберігання сотень тіл
фото: steigan.no

Британія масово закуповує мобільні морги та холодильні камери

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії підписало серію контрактів на придбання мобільних моргів та холодильних камер. Ця ініціатива є частиною планової підготовки до сценарію «масової загибелі», що викликала хвилю дискусій у ЗМІ та соцмережах. Про це пише видання Steigan, повідомляє «Главком».

Міністерство внутрішніх справ Великобританії уклало контракт на £7,5 млн (близько $10 млн, – «Главком») на закупівлю обладнання для зберігання тіл у разі масових жертв. Згідно з офіційними даними, уряд прагне оновити систему, яка існує з 2005 року, щоб мати можливість швидко розгорнути тимчасові споруди для зберігання тіл у разі надзвичайної ситуації. Мобільні морги являють собою великі намети або контейнерні конструкції, здатні розмістити сотні тіл.

«МВС Великої Британії без зайвого шуму підписало контракти на встановлення наметів для масових смертей, мобільних моргів та холодильних камер, здатних вмістити до 700 тіл», – йдеться у матеріалі.

Видання розкритикувало дії уряду, вказавши, що таємність навколо контракту породжує підозри. Автори матеріалу нагадали, що під час пандемії влада країни вже не впоралася з кризою, що призвело до тисяч невиправданих смертей.

Хоча багато, хто розглядає ці закупівлі як тривожний знак, уряд наголошує, що це рутинна практика. Такі заходи є частиною національної програми готовності до надзвичайних ситуацій, що забезпечує достатню кількість місць у моргах, якщо існуючі потужності будуть перевантажені. Подібні об'єкти вже використовувалися під час пандемії Covid-19, коли лікарні відчували нестачу місць для зберігання тіл.

Нагадаємо, залізнична платформа в Одесі перетворилася на лабораторію для ідентифікації 6 тис. тіл, які повернула Росія.

Теги: смерть Велика Британія влада

Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
Уряд Британії готується до сценарію масової загибелі: деталі закупівель
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
Паливна криза в Росії: союзник Кремля скорочує експорт бензину до країни
У Колумбії виявлено екстраординарно багате родовище золота та срібла
У Колумбії виявлено екстраординарно багате родовище золота та срібла
Гігантський проєкт: коли Польща відкриє новий аеропорт біля Варшави
Гігантський проєкт: коли Польща відкриє новий аеропорт біля Варшави
Кремль урізав підтримку малому бізнесу майже вдвічі: гроші йдуть на війну проти України
Кремль урізав підтримку малому бізнесу майже вдвічі: гроші йдуть на війну проти України
Польща купила частку в компанії, яка продала Україні «народний супутник»
Польща купила частку в компанії, яка продала Україні «народний супутник»

