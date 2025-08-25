Британія масово закуповує мобільні морги та холодильні камери

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії підписало серію контрактів на придбання мобільних моргів та холодильних камер. Ця ініціатива є частиною планової підготовки до сценарію «масової загибелі», що викликала хвилю дискусій у ЗМІ та соцмережах. Про це пише видання Steigan, повідомляє «Главком».

Міністерство внутрішніх справ Великобританії уклало контракт на £7,5 млн (близько $10 млн, – «Главком») на закупівлю обладнання для зберігання тіл у разі масових жертв. Згідно з офіційними даними, уряд прагне оновити систему, яка існує з 2005 року, щоб мати можливість швидко розгорнути тимчасові споруди для зберігання тіл у разі надзвичайної ситуації. Мобільні морги являють собою великі намети або контейнерні конструкції, здатні розмістити сотні тіл.

«МВС Великої Британії без зайвого шуму підписало контракти на встановлення наметів для масових смертей, мобільних моргів та холодильних камер, здатних вмістити до 700 тіл», – йдеться у матеріалі.

Видання розкритикувало дії уряду, вказавши, що таємність навколо контракту породжує підозри. Автори матеріалу нагадали, що під час пандемії влада країни вже не впоралася з кризою, що призвело до тисяч невиправданих смертей.

Хоча багато, хто розглядає ці закупівлі як тривожний знак, уряд наголошує, що це рутинна практика. Такі заходи є частиною національної програми готовності до надзвичайних ситуацій, що забезпечує достатню кількість місць у моргах, якщо існуючі потужності будуть перевантажені. Подібні об'єкти вже використовувалися під час пандемії Covid-19, коли лікарні відчували нестачу місць для зберігання тіл.

Нагадаємо, залізнична платформа в Одесі перетворилася на лабораторію для ідентифікації 6 тис. тіл, які повернула Росія.