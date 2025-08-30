Головна Країна Кримінал
СБУ повідомила, чи пов'язані вбивства Андрія Парубія та Ірини Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Місце вбивства Андрія Парубія
фото з відкритих джерел

Правоохоронці розглядають різні версії убивства Парубія, в тім числі і російський слід

Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі. Як інформує «Главком», про це під час брифінгу сказав керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко.

Онищенко запевнив, що вивчається низка версій, серед них і про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.

«З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід», – зазначив він.

Як відомо, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки. У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Імовірний нападник був на електровелосипеді. Він підійшов до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

Також повідомлялось, що Львівська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом умисного вбивства колишнього голови Верховної Ради України та чинного народного депутата України VI-IX скликань Андрія Парубія за частиною першою статті 115 КК України. У місті введено спеціальну операцію «Сирена».

Нагадаємо, 19 липня – роковин загибелі мовознавиці Ірини Фаріон. Напередодні її близька подруга, українська мовознавиця, кандидатка філологічних наук, доцентка катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Оксана Микитюк у інтерв’ю «Главкому» поділилася спогадами про роки їхнього знайомства. Зокрема, пригадала і першу зустріч.

Теги: росія Андрій Парубій прокуратура Львів вбивство розслідування

