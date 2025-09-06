Головна Гроші Економіка
«Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією». Бізнесвумен Влада Молчанова зробила заяву через підозру НАБУ

Дарія Демяник
Дарія Демяник
«Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією». Бізнесвумен Влада Молчанова зробила заяву через підозру НАБУ
НАБУ вручило підозру Владиславі Молчановій: бізнесвумен зробила заяву
фото з відкритих джерел

Заява опублікована на офіційному сайті Владислави Молчанової

Українська бізнесвумен, фундаторка компанії Stolitsa Group та благодійного фонду Владислава Молчанова прокоментувала вручену їй підозру НАБУ і назвала це «замовною спецоперацією», запевнивши, що буде відстоювати свою честь і ділову репутацію. Заява опублікована на офіційному сайті Владислави Молчанової.

За її словами, розслідування, яке тягнеться більше 4-х років і «виглядає як абсолютно замовне», було зумисно прискорене саме зараз.

«Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією і які команди віддавалися в останні дні, аби вбити бізнес тих підприємств, до яких я мала чи маю стосунок. Сьогоднішня акція, яка була освячена прокурорами САП, - це знак не тільки вітчизняним, але й іноземним інвесторам, що вести бізнес в Україні – небезпечно, бо завтра у ваші двері постукають так само, як сьогодні у мої. І вимагатимуть непомірну заставу у сотні мільйонів гривень, аби перетворити мене у заручники чиєїсь політичної волі та очорнити мою репутацію», – заявила Молчанова.

Вона наголосила, що все своє життя працює на благо України, створивши тисячі робочих місць і заплативши мільярди податків в Україні, і продовжує це робити в умовах війни.

«Під час повномасштабного вторгнення та зі спробою окупації Києва я з родиною та військовими відстоювала рубежі столиці. І це не в переносному значенні. Запитайте тих, хто будував в цей час фортифікації навколо Києва. Мої шестеро дітей продовжують жити в Україні і роблять все можливе заради перемоги нашої країни. Мій Благодійний Фонд направив на допомогу українській армії понад 250 мільйонів гривень і продовжує допомагати військовим бригадам та корпусам в різних проєктах. І саме в цей час мене вимушують цю допомогу зупинити», – додала бізнесвумен.

Вона запевнила, що обов'язково буде захищати свою честь і ділову репутацію.

«Звичайно, я знайду можливість захистити себе. Шкода, що ці події на певний час обмежать мою благодійну діяльність. Впевнена, що в моїй країні я все ж таки знайду справедливість. І НАБУ та САП не варто очікувати, що я кудись тікатиму. Для мене зараз справа честі – відстояти своє чесне ім’я та репутацію», – резюмувала Владислава Молчанова.

