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ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію глави регіональної розвідки ХАМАС (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЦАХАЛ повідомив про ліквідацію глави регіональної розвідки ХАМАС (відео)
ЦАХАЛ завдав удару по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ не розкриває ім'я бойовика ХАМАС та конкретне місце, по якому завдали удару

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракетним ударом по Сектору Газа ліквідувала голову регіональної розвідки ХАМАС. Про це йдеться у заяві ЦАХАЛ, повідомляє The Times of Israel.

Як уточнили в армії оборони Ізраїлю, удару було завдано по місту Хан-Юніс, яке знаходиться на півдні Сектору Газа.

ЦАХАЛ не розкриває деталей ліквідації бойовика ХАМАС, зокрема його ім'я та конкретне місце, по якому завдали удару.

При цьому військові оприлюднили відео атаки, під час якої було ліквідовано голову регіональної розвідки ХАМАС.

Зазначимо, армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала удару і знищила одного з ватажків ХАМАС Муатаза Іда у Секторі Гази.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю в ночі, 16 жовтня, завдала ударів по військовій інфраструктурі «Хезболли» у Лівані.

До слова, у ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Також очікується початок наземної операції на території анклаву.

Теги: Ізраїль ХАМАС війна Сектор Гази

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