Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон
Олена Зеленська: Дякуємо принцесі Уельській та народу Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям
фото: rbc.ua

Перша леді Зеленська подякувала Кейт Міддлтон за допомогу українцям

Олена Зеленська звернулася до Кейт Міддлтон, яка нещодавно відвідала українських біженців у Британії. Перша леді прокоментувала візит принцеси Уельської до громадського центру «Всі разом», розташованого у Брекнеллі (графство Беркшир), у місцевому торговому центрі Lexicon.

У Instagram дружина Зеленського опублікувала кадри Кетрін, а у підписі до них висловила теплі слова подяки. Вона зазначила, що королівська родина та народ Британії дають українцям відчуття, що вони не одні і мають підтримку у всьому світі.

«Ваша увага і підтримка багато значить для всієї країни. Дякуємо принцесі Уельській та народу Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям. Це безцінне відчуття, що ми справді всі разом. Щоб не було», – написала перша леді Зеленська.

Подяка Олени Зеленської для Кейт Міддлтон
Подяка Олени Зеленської для Кейт Міддлтон
фото: скріншот історіїї першої леді в Instahgram

Зазначимо, днями Міддлтон відвідала британський хаб, і її візит був приурочений до першої річниці закладу. У жовтні минулого року його створили дві жінки із Брекнелла, щоб таким чином допомогти громадянам України, які втікали від повномасштабної війни.

Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон фото 1
Кейт Міддлтон на зустрічі з українськими дітьми у Британії
Кейт Міддлтон на зустрічі з українськими дітьми у Британії
фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У рамках візиту Мідлтон поспілкувалася із українцями, взяла участь у виготовленні прикрас у синьо-жовтих кольорах, а також допомагала пакувати гуманітарну допомогу, яка відправляється до нашої країни.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон долучилася до пісенного конкурсу Євробачення, взявши участь у відкритті заходу. Справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Kalsuh Orchestra для відкриття пісенного конкурсу. 

До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Український культурний центр у Лондоні. 

Теги: Олена Зеленська Кейт Міддлтон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олена Зеленська обрала елегантний образ на третій Саміт перших леді та джентльменів
Олена Зеленська обрала елегантний образ на третій Саміт перших леді та джентльменів
6 вересня, 21:50
Особливий момент між президентом та його дружиною помітили глядачі та гості саміту
Зеленський ніжно звернувся до дружини під час міжнародної події: зворушливі кадри
8 вересня, 09:38
Олена Зеленська володіє квартирою в елітному житловому комплексі «Імператор» в окупованому Криму
Окупанти виставили на продаж віджату квартиру сім’ї Зеленського у Криму
16 вересня, 12:48
Олена Зеленська в елегантному костюмі модного фасону прилетіла у США
Олена Зеленська в елегантному костюмі модного фасону прилетіла у США
19 вересня, 17:14
Перша леді України одягнула стильний костюм у сірому кольорі
Олена Зеленська одягнула стильний костюм на зустріч із першою леді США
21 вересня, 13:41
Зеленська отримала нагороду за громадянське лідерство – Clinton Global Citizen Award
Олена Зеленська отримала престижну нагороду від родини Клінтонів (фото)
20 вересня, 17:09

Суспільство

Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон
Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон
«Я ховаюсь від війни». У Маріуполі знайдено послання дітей на стінах зруйнованих будинків
«Я ховаюсь від війни». У Маріуполі знайдено послання дітей на стінах зруйнованих будинків
Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України
Життя після війни: соціолог розповів про шість метрополісів, які сформуються на території України
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
Удар по Харкову: чому не було оголошено повітряну тривогу
Удар по Харкову: чому не було оголошено повітряну тривогу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
13K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
9547
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
9251
Відставка уряду – справа вирішена
7795
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту