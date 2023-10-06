Зеленська тепло звернулася до Кейт Міддлтон

Олена Зеленська: Дякуємо принцесі Уельській та народу Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям

Перша леді Зеленська подякувала Кейт Міддлтон за допомогу українцям

Олена Зеленська звернулася до Кейт Міддлтон, яка нещодавно відвідала українських біженців у Британії. Перша леді прокоментувала візит принцеси Уельської до громадського центру «Всі разом», розташованого у Брекнеллі (графство Беркшир), у місцевому торговому центрі Lexicon.

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У Instagram дружина Зеленського опублікувала кадри Кетрін, а у підписі до них висловила теплі слова подяки. Вона зазначила, що королівська родина та народ Британії дають українцям відчуття, що вони не одні і мають підтримку у всьому світі.

«Ваша увага і підтримка багато значить для всієї країни. Дякуємо принцесі Уельській та народу Британії за все тепло, яке ви даруєте нашим людям. Це безцінне відчуття, що ми справді всі разом. Щоб не було», – написала перша леді Зеленська.

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Подяка Олени Зеленської для Кейт Міддлтон фото: скріншот історіїї першої леді в Instahgram

Зазначимо, днями Міддлтон відвідала британський хаб, і її візит був приурочений до першої річниці закладу. У жовтні минулого року його створили дві жінки із Брекнелла, щоб таким чином допомогти громадянам України, які втікали від повномасштабної війни.

Кейт Міддлтон на зустрічі з українськими дітьми у Британії фото: instagram.com/princeandprincessofwales

У рамках візиту Мідлтон поспілкувалася із українцями, взяла участь у виготовленні прикрас у синьо-жовтих кольорах, а також допомагала пакувати гуманітарну допомогу, яка відправляється до нашої країни.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон долучилася до пісенного конкурсу Євробачення, взявши участь у відкритті заходу. Справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Kalsuh Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

До слова, ще на початку повномасштабного вторгнення принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали Український культурний центр у Лондоні.