Сюрприз від Кейт Міддлтон: Принцеса Уельська здивувала глядачів на «Євробаченні-2023»

Принцеса Уельська здивувала глядачів на Євробаченні неймовірною грою на фортепіано

Кейт Міддлтон долучилася до пісенного конкурсу Євробачення, взявши участь у відкритті заходу. Справжньою несподіванкою стала поява Кейт Міддлтон у кліпі українського гурту Kalsuh Orchestra для відкриття пісенного конкурсу.

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Принцеса Уельська виконала на роялі уривок з переможної пісні колективу Stefania.

Таким чином дружина принца Вільяма продемонструвала свою підтримку українцям. У офіційному Twitter королівської родини принцеса Уельська написала, що була дуже рада приєднатися до Kalush Orchestra.

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«Сюрприз до «Євробачення»! Приємно приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальному виконанні твору-переможця минулого року. Насолоджуйся шоу, Ліверпулю», – написала Кетрін.

Раніше повідомлялося, що у фіналі Євробачення заспівають і українські зірки: переможці торішнього конкурсу Kalush Orchestra, гурт Go_A, співачка та переможниця Євробачення 2016 року Jamala, виконавці Тіна Кароль та Вєрка Сердючка.