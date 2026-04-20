Зеленський назвав найшвидший сценарій завершення війни

Як зазначив президент, без припинення вогню неможливо перейти до переговорів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найшвидшим варіантом припинення бойових дій є фіксація сторін на нинішній лінії фронту з подальшим переходом до дипломатичних переговорів. Про це він сказав в інтерв’ю журналістці Оксані Соколовій, передає «Главком».

За словами глави держави, ключова проблема полягає в небажанні Росії припиняти війну навіть у такому форматі.

«Це формат «стоїмо, де стоїмо», контактна лінія. Це найшвидший формат, як припинити, як кажуть американці, вбивства. І треба, щоб у цей формат грали всі серйозні люди. Не грали свою гру, а було однакове розуміння», – каже Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна пропонує максимально простий і зрозумілий механізм. Йдеться, зокрема, про довготривале припинення вогню як перший етап.

«Ми хочемо формат не складний, тому що все, що дуже складно, дуже складно контролювати у виконанні. Давайте спочатку припинимо вогонь. Довготривало. Це може бути закінчення війни в бойовій формі, військовій формі. А далі перейдемо до наступних, уже дипломатичних кроків», – підсумував президент.

Як повідомлялось, передумови для завершення війни в Україні можуть з’явитися в другій половині 2027 року. До кінця цього року можуть відбутися найбільш жорсткі бої на лінії фронту.