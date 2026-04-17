Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу

Дим після атаки на Чернігів 17 квітня 2026 року

Унаслідок атаки РФ у ніч на 17 квітня Чернігівська ТЕЦ тимчасово призупинила роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чернігівську міську раду

«Колектив підприємства безперервно працював і продовжуватиме працювати для забезпечення життєво необхідних послуг у ваших домівках. На жаль, об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування. Станом на 17 квітня 2026 року подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, на об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства. Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Як повідомлялося, уночі 17 квітня російська окупаційна армія вдарила по Чернігову безпілотниками. Окупанти атакували критичні обʼєкти міста. На місці атак виникли пожежі. Знеструмлено близько 6 тис. абонентів Чернігова.

Також російська терористична армія зранку 17 квітня атакувала Дніпро. Внаслідок цього сталася пожежа, є постраждалий.

До слова, у ніч на 17 квітня росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер» та 172 ударними БпЛА. За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зауважимо, триває 1512-й день повномасштабної війни в Україні.